"Давайте долбанём!": Жириновский нашёл выход из украинского кризиса

"Давайте действовать так, как во всём мире происходит. Иначе нас будут вытирать мордой об лавку. И будут нас опускать всё ниже и ниже", - заявил в эфире радио "Комсомольская правда" политик Владимир Жириновский.

"Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса, а мы давайте завтра долбанём по всем Вооружённым силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера. И вы увидите, как Европа зачешется, как они все побледнеют", - заявил Жириновский.

По мнению политика, Россия должна положить конец угнетению, которое сейчас происходит на территории Украины. Это значит, что Москва должна научиться действовать так, как принято в последнее время во всём мире, указал Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

"А 15 тысяч погибших в Донбассе русских людей? А пытки в тюрьмах СБУ по всей Украине?" - напомнил парламентарий.

По словам Жириновского, если не принять срочные меры, Россию будут "вытирать мордой об лавку" и будут "опускать всё ниже и ниже".

"Если мы не нанесём превентивный жёсткий удар, а русская армия не будет входить, из космоса прилетят ракеты. И пойди докажи, чьи ракеты", - добавил Жириновский.