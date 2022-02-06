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"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Sun?

06 февраля 2022, 00:10  •  139 • Политика
Британский таблоид The Sun опубликовал статью о подготовке украинцев к "вторжению" России, сопроводив её красочными фото старушек, женщин и детей, держащих в руках автоматы из фанеры. "Давай, Путин!" - гласит громкий заголовок. Однако есть то, о чём газета умолчала.
"Давай, Путин!" - 59-летняя бабушка тренируется в рядах ополчения Украины в то время, когда обычные люди берутся за оружие, чтобы защитить границы от России", - с такого громкого заголовка и не менее скандального пояснения к нему с говорящей фотографией начинается история об очередном украинском герое в британской The Sun.
Таблоид сгущает краски, описывая не только судьбу старушки Румии, которая в свои годы "взяла в руки оружие, чтобы защитить Украину от России", "записалась в ополчение, чтобы противостоять Владимиру Путину". На снимках, которыми пестрит публикация, есть и дети. Вот улыбчивый четырёхлетний малыш встал в один строй со взрослыми, еле удерживая маленькими ручонками большой автомат. Из фанеры. Бабушка Румия тоже, кстати, таким же "воюет". Пока таким же. На другом фото вперемежку мужчины и женщины. В руках у каждого по фанерному автомату.
Но есть и другие - на них молоденькая девушка (судя по фото, вчерашняя школьница) сжимает уже увесистый настоящий автомат, как и рядом стоящий парень. За спинами этих людей - инструкторы в камуфляже. В том, что они умеют обращаться с оружием - настоящим, не фанерным, сомнения не возникает.
Британский таблоид на голубом глазу уверяет, что Россия хоть пока и не вторглась на Украину, но "подготовка к этому сценарию уже идёт".
Но есть то, о чём британская пресса скромно умолчала: фактически речь идёт о фейке, который в Москве уже не раз опровергали. Кроме того, не стал таблоид писать и о том, что сами украинцы, живущие недалеко от линии разграничения в Донбассе, готовят петицию президенту Владимиру Зеленскому с требованием усмирить переброшенных сюда участников нацбатальонов и не позволять им подставлять мирных жителей под ответный огонь.

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