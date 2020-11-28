"Давай ещё подышим, ты же хочешь жить?" Анестезиолог раскрыл главный страх врачей из-за COVID-19

Пандемия COVID-19 обострила эпидемиологическую ситуацию по всему миру. Однако есть страны, где проблема с лечением коронавирусных пациентов встала особо остро. В частности, так случилось на Украине. Здесь врачи жалуются на переполненные реанимации и больницы в целом, конвейер из умирающих и признаются в своих главных страхах, вызванных эпидемией.

Так, анестезиолог Андрей Аносов рассказал о том, как после дежурства отправляется в небольшую больницу в одном из самых отдалённых горных районов, где ковидными больными занято даже детское отделение. С повышенной нагрузкой не справляется техника и из-за этого в больнице постоянные перебои с электричеством. Для тех, кто находится в это время на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), подобные отключения становятся роковыми.

"За это время больные синеют, начинают умирать, потому что они были на концентраторах. Люди в тебя цепляются, требуют дать кислород, дать свет, - делится своими ощущениями врач. - Это ночью. Можно сойти с ума".

Анестезиолог Владимир Лиходиевский признаётся, что ему и коллегам впервые за эпидемию коронавируса на Украине "стало страшно".

"Мы боимся, что для нас, врачей, не хватит места на кислороде", - раскрыл он главный страх украинских медиков.

По словам врача, в реанимации больницы, где он работает, отделение переполнено и в палате, рассчитанной максимум на шесть пациентов, ютится уже десяток больных. Отсюда возникают трудности уже на этапе ухода за тяжёлыми пациентами: врач успевает обойти с необходимыми процедурами лишь половину подопечных, как уж первому вновь нужна медицинская помощь.

"И ты должен идти не к шестому-седьмому, а бежать к первому, гладить по руке, успокаивать: давай ещё подышим, ты же хочешь жить?", - цитирует его слова "Настоящее время".

Экс-премьер Украины Николай Азаров в своём авторском Telegram-канале тоже сообщил о том, что в больницах Незалежной "нехватка кислорода и они вынуждены закрывать приём людей в стационарах". В пример он приводит горбольницу Ивано-Франковска, которая закрыла приём в стационар из-за перегруза и перерасхода кислорода.

"К концу ноября число инфицированных коронавирусом в Украине будет приближаться к отметке в 750 000 человек, и это очень большая цифра для Украины", - сообщил Азаров, призвав власти "срочно начинать серьёзную работу по борьбе с пандемией, а не заниматься профанацией!"