"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков

После новой жалобы верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля на Россию из-за высылки европейских дипломатов в феврале русские не стали молчать и ответили без обиняков европейскому представителю. "Дать пинка слишком любопытным дипломатам, разве это агрессия?" - поинтересовались в сети, напомнив о причине выдворения.

Напомним, 4 февраля Боррель прибыл в Москву, а уже 5 февраля МИД России объявил о выдворении дипломатов Швеции, Польши и Германии из-за участия в несанкционированных митингах. Глава МИД Сергей Лавров ещё тогда объяснил, что визит Борреля не был приурочен к этому выдворению, однако очевидно, что ЕС продолжил продвигать эту тему. В частности, накануне Боррель дал интервью телеканалу France 24, где назвал действия России "агрессией".

"Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии", - сказал он.

После очередного обвинения в адрес России русские пользователи Сети не стали молчать и ответили представителю ЕС. Они напомнили о том, что европейские дипломаты, которых выслали из Москвы, нарушали российское законодательство и участвовали в несанкционированных митингах.

"Не, Жозеп. Участвовать в акциях - вот это агрессия. А просто отправить домой упырей - великодушие", - написал пользователь Bilir.

"Выслали мало дипломатов. Нужно было отправить домой и тех, кто приходил на суд берлинского пациента", - считает Анатолий Федоров.

"Они про дипломатию вещают - он Байдену уподобился? глядишь через пару месяцев еще что-нибудь придумает. Хотят у нас себя по-хозяйски вести, но им на место указали. Как это агрессивно, недемократично, нетолерантно", - считает пользователь "Из России с любовью".

"Дать пинка слишком любопытным дипломатам, разве это агрессия?" - спросил Михаил Максимов.