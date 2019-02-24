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"Дать отпор украинскому агрессору": Очередной ляп Порошенко вызвал смех в толпе избирателей
24 февраля 2019, 12:09 • 203 • В мире
Президент Украины во время выступления перед избирателями в городе Жолква смог развеселить собравшуюся толпу, заявив, что он обязательно даст отпор "украинскому агрессору".
Петр Порошенко продолжает своей предвыборное турне по городам Украины. Действующий гарант старается сделать все, чтобы усидеть в кресле на второй срок. Поэтому и выступления его полны напыщенного патриотизма и даже воинственности.
Пётр Порошенко продолжает своё предвыборное турне по городам Украины. Действующий гарант старается сделать всё, чтобы усидеть в кресле на второй срок. Поэтому и выступления его полны напыщенного патриотизма и даже воинственности.
Главный тезис - "победа над врагом", которым, конечно, в его речах обозначается Россия. Но в городе Жолква, где Порошенко выступал перед собравшимися избирателями, что-то пошло не так, и президент признал, кто тут "агрессор".
"Сегодня я должен сохранить Украину и оборону Украины для того, чтобы дать отпор украинскому агрессору", - заявил, обращаясь к собравшимся, верховный главнокомандующий.
После небольшой заминки Порошенко всё-таки поправил сам себя и добавил: "российскому агрессору". Но его оговорка не осталась без внимания публики: собравшиеся, которые до этого не слишком эмоционально реагировали на слова кандидата, оживились и рассмеялись, пишет ФАН.
Пётр Алексеевич - большой любитель выступить на аудиторию. Говорит он много, страстно, но слишком часто - неудачно. Чего только стоят, к примеру, его слова о "циничных бандерах", которые грабили украинцев с оружием в руках. А именно это он сказал, выступая на мероприятии в СБУ.
Или в другой своей речи Порошенко сообщил, что "никто не знает коварство украинского режима лучше, чем мы, украинцы". Да и про "украинских оккупантов" он тоже упоминал не один раз.
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