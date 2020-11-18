Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под пр...
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лид...
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
Главная / Политика

"Дать дорогу молодым": Путин назначил временных глав Мордовии и Белгородской области

18 ноября 2020, 23:55  •  23 • Политика
Президент РФ Владимир Путин распорядился назначить врио глав Мордовии и Белгородской области взамен губернаторов, досрочно ушедших в отставку, чтобы "дать дорогу молодым".
Соответствующие указы в среду были обнародованы на официальном сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности главы Мордовии стал 42-летний Артём Здунов, который до этого возглавлял правительство Дагестана. Врио главы Белгородской области назначен 51-летний Вячеслав Гладков, прежде занимавший пост вице-губернатора Ставропольского края.
Этими же указами президент России утвердил отставку действующих глав регионов.
Напомним, что губернатор Белгородской области Евгений Савченко 22 сентября досрочно сложил полномочия. Сейчас он является сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. Руководитель Мордовии Владимир Волков объявил о досрочной отставке 18 ноября. По словам 66-летнего политика, он хочет "дать дорогу молодым".

Ранее российский экономист Михаил Хазин предсказал большую "чистку элит" в России. По его словам, Путин пойдёт на этот шаг после президентских выборов в США, чтобы обеспечить экономический рост в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
18 ноября 2020, 16:35
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
18 ноября 2020, 01:00
Путин оценил роль Турции в войне в Карабахе и назвал главного виновника ситуации
18 ноября 2020, 20:15
Путин ещё весной предотвратил попытку госпереворота в России вместе с Шойгу - Хазин
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить...
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
18 ноября 2020, 16:35
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётс...
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
14 ноября 2020, 20:55
"Это атака на Россию": Депутат бундестага предупредил о катастрофе в отношениях с Москвой
14 ноября 2020, 00:45
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
14 ноября 2020, 09:55
Рагули и отребье в ожидании Кернеса. Новый политический расклад в Харькове
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
13 ноября 2020, 01:50
"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до сих пор под впечатлением
15 ноября 2020, 05:10
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.