"Дать дорогу молодым": Путин назначил временных глав Мордовии и Белгородской области

Соответствующие указы в среду были обнародованы на официальном сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности главы Мордовии стал 42-летний Артём Здунов, который до этого возглавлял правительство Дагестана. Врио главы Белгородской области назначен 51-летний Вячеслав Гладков, прежде занимавший пост вице-губернатора Ставропольского края.

Этими же указами президент России утвердил отставку действующих глав регионов.

Напомним, что губернатор Белгородской области Евгений Савченко 22 сентября досрочно сложил полномочия. Сейчас он является сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. Руководитель Мордовии Владимир Волков объявил о досрочной отставке 18 ноября. По словам 66-летнего политика, он хочет "дать дорогу молодым".



Ранее российский экономист Михаил Хазин предсказал большую "чистку элит" в России. По его словам, Путин пойдёт на этот шаг после президентских выборов в США, чтобы обеспечить экономический рост в стране.