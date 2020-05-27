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"Даст России стратегическое преимущество над США": Военный эксперт оценил новый стелс-бомбардировщик
27 мая 2020, 11:55 • 87 • Политика
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА. "Стелс-бомбардировщик пятого поколения даст России стратегическое преимущество над потенциальным противником", - отмечает военный эксперт Андрей Кошкин.
Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80), рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе. Информацию прокомментировал военный эксперт Андрей Кошкин.
Речь идёт о новейшем бомбардировщике, спроектированном по схеме "летающее крыло", в конструкции которого планируется широкое применение технологий и материалов, снижающих заметность, то есть технологий "стелс". По информации ТАСС, разработка рабочей конструкторской документации завершена и уже началась поставка материалов.
Стелс-бомбардировщик - важнейшая составляющая стратегической авиации в "ядерной триаде", считает военный эксперт Андрей Кошкин. Он отметил, что создание такого самолёта позволит получить значительное стратегическое преимущество над США. Под "ядерной триадой" имеется в виду ядерное оружие воздушного, наземного и подводного базирования.
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