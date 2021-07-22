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"Данный шаг назревал давно": Захарова раскрыла суть иска к Украине в ЕСПЧ

22 июля 2021, 20:40  •  115 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла суть иска к Украине, поданного на рассмотрение в Европейского суда по правам человека. Она заявила, что "данный шаг назревал уже давно".
По словам представителя Министерства иностранных дел России, ситуация с правами человека на Украине со времён незаконного госпереворота 2014 года не только не улучшилась, но ещё сильнее деградировала. Захарова напомнила о поджоге Дома профсоюзов в Одессе, о развязывании войны в Донбассе и о крушении малайзийского самолёта "Боинг-777".
Это и поджог Одесского дома профсоюзов, и развязывание так называемой антитеррористической операции против собственного народа, и незакрытие воздушного пространства, что повлекло катастрофу MH17. И другие преступления, - отметила она, выступая на брифинге.
Ранее Россия подала иск в ЕСПЧ, обвинив Украину в злостном нарушении прав человека. Отметим, что обычно Запад закрывает глаза на украинские преступления. Однако в последнее время даже западные СМИ и общественные организации начинают всё чаще говорить о нарушении прав человека на Украине.
Так, например, в 2018 году Amnesty International сообщила о тайных тюрьмах СБУ, куда людей кидают без суда и следствия. В 2020 году британская The Observer сообщила о широком развитии движения неонацизма на Украине, которое поддерживается официальным Киевом. В мае этого года газета El País сообщила о политическом преследовании оппозиционного блогера Анатолия Шария, который вынужден скрываться за границей. А в июле посольство Германии на Украине потребовало полного расследования убийства Павла Шеремета. Журналист был убит в июле 2016 года, однако с тех пор никто так и не был привлечён к ответственности.

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