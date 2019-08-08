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"Данные свидетелей засекречены": Коц о том, что следователи "никогда не покажут" по делу МН17

08 августа 2019, 18:09  •  239 • Политика
В России находится видеозапись, которая доказывает причастность украинских спецслужб к крушению самолета рейса MH17 в Донбассе. Однако Нидерланды взяли курс на очернение России и игнорируют важные улики, считает военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Он обратил внимание на то, что данные свидетелей были засекречены, поэтому их "никогда не покажут".
У России есть видеозапись, которую вел украинский боец, обстрелявший из комплекса "Бук" пассажирский самолет Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом Царьграду заявил эксперт Юрий Антипов.
Как пояснил Антипов, эксперт федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергей Соколов собрал большой объем компромата. В частности, речь идет о видео с телефона, которое снимал украинский боец. Однако его информацию проигнорировали.
"У него телефон с точными показателями того, кто купил этот телефон, а это сотрудник СБУ. Он же осуществлял эту запись", - заявил эксперт.

Нидерландский курс на очернение России

Комментируя ситуацию, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц пояснил, что Совместная следственная группа (ССГ) изначально взяла курс на то, чтобы обвинить в катастрофе именно Россию. Поэтому следователи не принимают во внимание альтернативные версии.
"Более того, объединенная следственная группа оперирует исключительно данными из соцсетей. У них так и написано в последнем докладе, что они опираются на данные соцсетей и на данные свидетелей, которые засекречены и которых нам никогда не покажут вообще. Документальные доводы, в том числе и Министерства обороны, которое убедительно, с помощью документации, доказало, что ракета, выпущенная по самолету, была украинская, и она принадлежала украинскому зенитно-ракетному полку, эти данные не принимаются во внимание", - пояснил он.

Немецкий детектив

Свое расследование также вел немецкий частный детектив Йозеф Реш. Мужчина имеет ценные сведения, однако они не были учтены в работе ССГ.
Он по-прежнему готов передать базу данных следователям только в присутствии представителей СМИ, ибо ему поступали угрозы. Но в нидерландской прокуратуре назвали его условия необычными и посчитали, что они могут нанести вред расследованию.
Как пояснил Коц, под сомнения действия следователей уже ставит даже малайзийская сторона, которая больше других заинтересована в установлении правды.
"За последние пять лет было очень много различных расследователей-энтузиастов, которые разбили в пух и прах официальную версию. Как бы они все живы и здоровы. Но просто никому, кроме них, и кроме российской стороны, вот эти расследования не нужны", - добавил он.

Вопросы к Украине

Как ранее сообщала "Новая газета", Совместная следственная группа выкупила вещдоки у неизвестных лиц из ДНР за несколько десятков тысяч долларов. Речь идет о корпусе ракетного двигателя ракеты для ЗРК "Бук", из которого якобы и сбили авиалайнер. Впервые следователи сообщили о наличии двигателя в мае 2018 года. Они уточнили, что снаряд был изготовлен в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.
Осенью того же года Минобороны России предоставило документы, благодаря которым можно установить, что ракета для комплекса "Бук", сбившая самолет Boeing в Донбассе, действительно была изготовлена в СССР в 1986 году, после чего ее доставили в одну из военных частей Украинской ССР (в Тернопольской области). Срок эксплуатации снаряда составляет всего 15 лет, и трудно поверить в то, что российская сторона могла использовать "просроченные" ракеты.
С учетом этого возникают вопросы к Киеву, ибо ракета была поставлена в войсковую часть 20152, где размещалась 223-я зенитно-ракетная бригада Прикарпатского военного округа. Сейчас она известна как 223-й зенитно-ракетный полк, который принимал участие в конфликте в Донбассе.

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