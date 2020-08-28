"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ

Власти ДНР поставили Киеву жёсткий ультиматум. Если украинская сторона до 3 сентября не выполнит озвученные Пушилиным требования, Донецк сам примет меры.

Если до 22:00 часов 3 сентября 2020 ВСУ не предоставят акт о возвращении своих войск и укреплений до состояния 22 июля 2020 года, буду вынужден издать приказ подразделениям народной милиции на уничтожение траншей и укрытий ВСУ, - отметил он.

В этом случае власти ДНР заранее предупредят украинские войска, чтобы те смогли эвакуировать людей и избежать человеческих жертв.

Скриншот: Telegram/Inside Donetsk

Напомним, что перемирие в Донбассе соблюдается уже месяц. Тем не менее украинские войска проводят инженерные работы по возведению укреплений на своих позициях, что является нарушением достигнутых договорённостей.

Украинские эксперты полагают, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на перемирие, чтобы спасти свой стремительно падающий (особенно в подконтрольных Киеву юго-восточных регионах) рейтинг. Продлится ли перемирие после запланированных на сентябрь местных выборов - неизвестно.