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"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
28 августа 2020, 23:35 • 102 • Политика
Донецкая народная республика начнёт уничтожать украинские траншеи и укрытия, если до 3 сентября Киев не предоставит акт о возвращении войск до прежнего состояния. Глава ДНР Денис Пушилин сделал предупреждение ВСУ.
Власти ДНР поставили Киеву жёсткий ультиматум. Если украинская сторона до 3 сентября не выполнит озвученные Пушилиным требования, Донецк сам примет меры.
В этом случае власти ДНР заранее предупредят украинские войска, чтобы те смогли эвакуировать людей и избежать человеческих жертв.
Скриншот: Telegram/Inside Donetsk
Напомним, что перемирие в Донбассе соблюдается уже месяц. Тем не менее украинские войска проводят инженерные работы по возведению укреплений на своих позициях, что является нарушением достигнутых договорённостей.
Украинские эксперты полагают, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на перемирие, чтобы спасти свой стремительно падающий (особенно в подконтрольных Киеву юго-восточных регионах) рейтинг. Продлится ли перемирие после запланированных на сентябрь местных выборов - неизвестно.
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