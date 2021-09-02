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"Дальше Воркуты не сошлют": Школьник поправил Путина и случайно стал "жертвой режима"

02 сентября 2021, 08:20  •  140 • Политика
Один из учеников во время открытого урока по истории в детском центре "Океан" во Владивостоке поправил президента России Владимира Путина после оговорки с Северной войной. Либеральные СМИ тут же превратили школьника в будущую "жертву режима", не исключив его "ссылку".
Напомним, ранее в детском центре "Океан" во Владивостоке президент России Владимир Путин дал открытый урок истории. Один из учеников, Никанор Толстых, заметил небольшую оговорку, которую совершил глава государства, назвав Северную войну Семилетней.
"Не сочтите за мою как бы… - обратился ученик к Путину. - В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война".
Видно было, что школьник хорошо владеет материалом. И президент в ответ поблагодарил мальчика за "поправочку".
Обычная оговорка, с кем не бывает? Но из этой ошибки в либеральных СМИ раздули целую историю, а из школьника заранее сделали "жертву режима".
"Ну ничего, дальше Воркуты Никанора-то не сошлют", - так, например, в своей публикации в "Коммерсанте" отреагировал на инцидент Андрей Колесников, предположив, что именно так в тот момент, мол, мог думать ученик.
Ему вторят подписчики журналиста, ведущего "Дождя"* Михаила Фишмана. Под его постом в Twitter интернет-пользователи без зазрения совести нагнетают атмосферу вокруг мальчика: "Ребёнок в опасности", "Ждём вызова на допрос родителей и лишения их родительских прав. Ну и свои затравить могут", "Уже обыски идут. Соцслужбы на очереди".

* Телеканал "Дождь" внесён в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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