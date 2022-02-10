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"Дальше уже пропасть": Политолог перечислил последние провалы Зеленского

10 февраля 2022, 03:20  •  56 • Политика
Президент Украины прокомментировал слова русского коллеги Владимира Путина про "терпи, моя красавица". И это стало ошеломительным провалов. Впрочем, далеко не единственным за последнее время. Политолог Владимир Рогов перечислил и другие. "Дальше уже пропасть", - констатировал он.
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном напомнил о необходимости исполнения Минских соглашений Киевом, хоть нынешнее украинское руководство с чем-то может и не соглашаться.
"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - произнёс президент России.
Владимир Зеленский сумбурно и странно ответил. Он заявил: Путин прав в том, что Украина действительно красавица, но с другими словами в этой фразе не согласился. Ему не понравилось, что русский коллега об Украине сказал "моя". По мнению украинского президента это "перебор небольшой". Зеленский уверен, что Киев очень терпелив и от этого терпения зависит эскалация конфликта в Донбассе.
Несамостоятельного Зеленского как политика и его неуверенность в собственном политическом будущем – вот как можно расценить реакцию украинского президента, считает Владимир Рогов. Он отметил, что глава Незалежной несколько дней назад позволил себе хамство в отношении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Зеленский отменил встречу с Бербок. По сути, это оскорбление Германии за отказ вооружать Киев. При этом прибалтийским государствам уделяется немало внимания, так как они поставляют оружие Украине.
Вопрос о "красавице" был подготовлен для Зеленского. Ответ продемонстрировал, что украинский лидер пытается выглядеть сильнее, но он слаб. Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был ещё один серьёзный дипломатический провал.
Политолог отметил, что турецкий лидер вынужден был ждать, когда Зеленский выйдет к нему вместе с женой.
"Очевидно, демонтаж украинского суверенитета подошёл к концу и дальше уже пустота и пропасть", - приводят слова эксперта "Народные Новости".

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