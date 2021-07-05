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"Дальше терпеть невозможно": Жёсткое решение Лукашенко объяснил эксперт

05 июля 2021, 18:50  •  96 • Политика
Жёсткое решение Александра Лукашенко по закрытию границы с Украиной объяснил эксперт Владимир Лепехин. По его мнению, Минску стоило предпринять этот шаг ещё раньше: "Дальше терпеть невозможно".
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках прорыва через границу с Украиной со стороны киевских диверсантов, напомнил ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
Также глава республики сообщил о попытках покушения на журналистов и подрыва различных объектов. В итоге белорусско-украинская граница, а это более 1000 км, теперь перекрыта полностью.
Ситуацию прокомментировал гость студии - директор Института стран ЕАЭС Владимир Лепехин. Он приветствовал данный шаг. По мнению эксперта, Минску стоило предпринять его даже ещё раньше.
Собеседник "Первого русского" выразил уверенность, что эти жёсткие меры следовало ввести ещё в 2014 году, "когда к власти в Киеве пришли бандеровцы".
Ведь если белорусские власти делают ставку на реальную историю Великой Отечественной войны, на Победу, то сразу после Майдана на Украине необходимо было, по крайней мере, ужесточить контроль над пересечением границы, пояснил Лепехин:
То, что Лукашенко наконец это сделал, объясняется в первую очередь последними событиями, когда уже, видимо, дальше терпеть было невозможно. Мы знаем, что 26 июня Киев принял решение прекратить рейсы в Белоруссию. Как должен был Лукашенко реагировать? Конечно, нужно было как-то отвечать. Я думаю, это совершенно адекватная реакция.

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