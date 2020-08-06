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"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
06 августа 2020, 00:35 • 92 • Политика
На встрече с молодыми кандидатами "Единой России" лидер партии заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии. "Дальше хоть трава не расти", - произнёс он.
Медведев подчеркнул, что происходящее в Белоруссии - это дело конкретно этой страны. Но при этом российско-белорусские отношения, отношения союзных государств сделали разменной монетой в ходе избирательной кампании.
Происходящие казусы кажутся лидеру единороссов частью несложной политической технологии. По его мнению, из России лепят образ врага.
"При помощи образа врага добиться политического результата, а дальше хоть трава не расти или гори всё синим пламенем", - отметил Дмитрий Медведев.
Он предположил, что Белоруссия собирается "разобраться с этими русскими" и "придумать что-нибудь" потом. Только сейчас такой подход вызывает у Медведева определённые чувства.
"И вот это вызывает не только чувство обиды. Это печально. И последствия будут печальные", - заключил политик.
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