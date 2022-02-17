"Дальше будут валькирии?": Захарова о "русских беспилотниках", привидевшихся Швеции

Захарова заявила, что шведским обозревателям снова "мерещатся русские дроны". "Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России", - отметила дипломат.

Шведские СМИ вновь подняли панику из-за "русских беспилотников", якобы замеченных над стратегическими объектами инфраструктуры страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что это уже не первый случай, когда шведам "что-то кажется".

Речь идёт о сообщениях о "таинственных светящихся точках в ночи над АЭС". Пресса Швеции тут же опознала в них "русские дроны", хотя даже прокуратура Швеции после тщательно проведённого расследования публично объявила, что никаких признаков иностранной разведывательной деятельности нет.

СМИ продолжают видеть в дронах руку Кремля, теперь уже инновационную. Подлодки, видимо, уже не возбуждают воображение, а вот дроны - это что-то новенькое. Или старенькое?

- прокомментировала Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что в древние времена скандинавы, населявшие территорию сегодняшней Швеции, перед боем в больших количествах употребляли галлюциногенные вещества, вводя себя в "боевой транс". При этом им виделись чудесные картины своих битв с монстрами и драконами.

Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России,

- отметила дипломат.