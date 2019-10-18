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"Дальше будут диверсионные высадки": В Госдуме отреагировали на олимпийскую провокацию Токио

18 октября 2019, 10:39  •  146 • Политика
Губернатор Токио предложила провести японскую Олимпиаду-2020 на российских Курилах. "Япония - это не Украина. Дальше будут какие-то диверсионные высадки, может, какие-то провокации с рыбаками, нарушение наших территориальных вод", - заявил депутат Госдумы Александр Шерин.
В Японии предложили перенести соревнования Олимпийских игр - 2020 в Токио на российские Курилы. Предложение в форме крайне неудачной шутки озвучила губернатор Токио Юрико Коикэ. Новую провокацию Страны восходящего солнца для Царьграда прокомментировал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин.
По его словам, терпеливое отношение России к Украине провоцирует другие страны к более жёстким действиям и проявлению неуважения. То, что случилось в Токио, было однозначно провокацией со стороны Японии, считает парламентарий.
"Япония - это не Украина, они в большей мере будут потом преобразовываться. Я думаю, что будут какие-то диверсионные высадки, может, какие-то провокации с рыбаками, нарушение наших территориальных вод. Установка японских флагов на наших островах", - подчеркнул Александр Шерин в интервью Царьграду.
По его словам, нынешние выходки Токио - это мелочь по сравнению с тем, что ждёт Россию впереди. Парламентарий напомнил, что Япония - экономически мощное государство с населением 128 миллионов человек, и это надо осознавать. К тому же там находится американская военная база и 60 тысяч военнослужащих США.
"Япония выигрывает в том плане, что мы не можем одновременно сосредотачивать внимание на два противоположных конца страны. Вот они этим и пользуются. С одной стороны нас раздёргивают управляемые американцами украинские националисты, с другой стороны нас раздёргивают управляемые же американцами такие вот чиновники Японии", - подытожил Александр Шерин.

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