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"Дальше будет намного хуже": Захарова жёстко высказалась об однополых отношениях
16 июля 2021, 05:05 • 193 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко высказалась об однополых отношениях и происходящем на Западе в этой сфере. "Дальше будет намного хуже", - спрогнозировала дипломат.
По мнению Захаровой, недавнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) после отказа в России заключать брак однополым парам является разрушением семьи как института.
"Это только начало. Это начало разрушения семьи как института. Дальше будет намного хуже", - предрекла представитель МИД.
Она добавила, что с гендерной проблематикой начиналось всё точно так же. Появилось несколько новых гендеров, а сейчас в некоторых государствах их насчитывают под 80! Происходящее в коллективном Западе относительно полов и гомосексуальных отношений не похоже на свободу слова или свободу мысли, отметила Захарова.
"Похоже <…> на классическую диктатуру, такую махровую диктатуру либерализма", - подчеркнула она в эфире федерального телеканала.
Напомним, ЕСПЧ увидел нарушение Европейской конвенции о правах человека в отказе России регистрировать брак трёх однополых пар. Восьмая статья данного документа гарантирует право на уважение частной и семейной жизни. В ЕСПЧ настаивают, что Россия обязана исполнить положение конвенции.
В принятых прошлым летом поправках в Конституцию России сказано, что брак – это союз мужчины и женщины. Кроме того, в статье 79 Основного закона страны сказано, что Россия не обязана исполнять решения межгосударственных органов, которые приняты на основании международных договоров, если их истолкование противоречит Конституции.
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