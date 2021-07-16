"Дальше будет намного хуже": Захарова жёстко высказалась об однополых отношениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко высказалась об однополых отношениях и происходящем на Западе в этой сфере. "Дальше будет намного хуже", - спрогнозировала дипломат.

По мнению Захаровой, недавнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) после отказа в России заключать брак однополым парам является разрушением семьи как института.

"Это только начало. Это начало разрушения семьи как института. Дальше будет намного хуже", - предрекла представитель МИД.

Она добавила, что с гендерной проблематикой начиналось всё точно так же. Появилось несколько новых гендеров, а сейчас в некоторых государствах их насчитывают под 80! Происходящее в коллективном Западе относительно полов и гомосексуальных отношений не похоже на свободу слова или свободу мысли, отметила Захарова.

"Похоже <…> на классическую диктатуру, такую махровую диктатуру либерализма", - подчеркнула она в эфире федерального телеканала.

Напомним, ЕСПЧ увидел нарушение Европейской конвенции о правах человека в отказе России регистрировать брак трёх однополых пар. Восьмая статья данного документа гарантирует право на уважение частной и семейной жизни. В ЕСПЧ настаивают, что Россия обязана исполнить положение конвенции.

В принятых прошлым летом поправках в Конституцию России сказано, что брак – это союз мужчины и женщины. Кроме того, в статье 79 Основного закона страны сказано, что Россия не обязана исполнять решения межгосударственных органов, которые приняты на основании международных договоров, если их истолкование противоречит Конституции.