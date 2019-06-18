"Дальше – дело техники": Украина готова назвать имена первых ответственных за крушение МН-17

В числе подозреваемых в катастрофе малайзийского "Боинга-777" над Донбассом есть представители руководства российской армии. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, отметив, что вскоре будут названы конкретные имена первых четырех подозреваемых.

"То есть сначала будут обнародованы имена первых четырех подозреваемых, а дальше – дело техники", - сказала Зеркаль.

Она уточнила, что дело будет рассматривать уголовный суд Схипхола (Нидерланды). По оценкам, фигурантов дела будет гораздо больше, чем четверо.

Как напоминает Утро.ру, пресс-конференция, на которой должны быть названы имена подозреваемых, назначена на 19 июня. Несколькими днями позже пройдет презентация так называемой международной группы исследователей Bellingkat.

МН-17 разбился в Донбассе 17 июня 2014 года. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Организованная для расследования ССГ позже объявила, что самолет был сбит ЗРК "Бук", переданным Россией украинским ополченцам. Москва все обвинения отрицает и требует допустить своих специалистов к расследованию.