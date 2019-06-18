Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Верховный суд вслед за Партией пенсионеров отсек от политики еще шесть объединен...
Выжечь "Пересветом", делов-то: Военный эксперт о том, как Россия может...
Зеленский оправдался за бездействие, когда на его глазах Меркель стало плохо
Запад договорился с Россией по решению вопроса Украины? (Руслан Осташко)
Главная / Политика

"Дальше – дело техники": Украина готова назвать имена первых ответственных за крушение МН-17

18 июня 2019, 20:09  •  88 • Политика
Представитель украинского МИД Елена Зеркаль заявила, что Украина готова назвать имена первых четырех подозреваемых по делу о крушении МН-17. Это российские военные, а дальше - дело техники, заявила Зеркаль.
В числе подозреваемых в катастрофе малайзийского "Боинга-777" над Донбассом есть представители руководства российской армии. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, отметив, что вскоре будут названы конкретные имена первых четырех подозреваемых.
"То есть сначала будут обнародованы имена первых четырех подозреваемых, а дальше – дело техники", - сказала Зеркаль.
Она уточнила, что дело будет рассматривать уголовный суд Схипхола (Нидерланды). По оценкам, фигурантов дела будет гораздо больше, чем четверо.
Как напоминает Утро.ру, пресс-конференция, на которой должны быть названы имена подозреваемых, назначена на 19 июня. Несколькими днями позже пройдет презентация так называемой международной группы исследователей Bellingkat.
МН-17 разбился в Донбассе 17 июня 2014 года. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Организованная для расследования ССГ позже объявила, что самолет был сбит ЗРК "Бук", переданным Россией украинским ополченцам. Москва все обвинения отрицает и требует допустить своих специалистов к расследованию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
18 июня 2019, 20:09
Верховный суд вслед за Партией пенсионеров отсек от политики еще шесть объединений
18 июня 2019, 10:24
"Можно, если осуждается": Госдума может разрешить демонстрацию нацистской символики
18 июня 2019, 20:09
Ради угля правительство Украины готово снять блокаду Донбасса - украинские СМИ
18 июня 2019, 20:09
"Дальше – дело техники": Украина готова назвать имена первых ответственных за крушение МН-17
17 июня 2019, 21:24
Орешкин назвал своего нового заместителя "тяжелой артиллерией"
18 июня 2019, 20:09
Кибератаки идут из США, а Трамп не в курсе? Раскрыта попытка захватить ТВ-каналы перед прямой линией с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июня 2019, 00:39
"Зайти наверх", чтобы "сверху" все решили: Украинский Генштаб зам...
18 июня 2019, 03:54
"По Донецку прошла колонна русских танков": Украинские СМИ нагнетают панику...
18 июня 2019, 10:24
Украина станет конкурентом России по поставкам газа в Европу. Но есть единственное ус...
18 июня 2019, 11:54
Записки киевлянки: Выходит, 73% украинцев голосовали за войну и проспект Бандеры
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
16 июня 2019, 06:24
Зеленский, убегая от украинцев, искупался в фонтане. Люди, догоняя президента, падали
15 июня 2019, 00:54
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
16 июня 2019, 12:54
Бестактно и неуместно: Польские СМИ предъявили претензии Дуде за сравнение поляков и русских
12 июня 2019, 08:09
"Не нужна ни власть, ни новый президент": На Украине заявили, на что способны Медведчук и Бойко
15 июня 2019, 01:09
"Газа хватит лишь на 10 дней": На Украине заявили об угрозе приостановки работы ГТС
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.