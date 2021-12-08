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"Дали волю": Советник Путина рассказал о шутках на высшем уровне

08 декабря 2021, 01:55  •  112 • Политика
Советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал о шутках на высшем уровне. "Дали волю", - объяснил он стиль переговоров глав государств.
По словам Ушакова, шутил президент США Джо Байден, однако его русский коллега Владимир Путин "умеет и любит действовать в таком плане".
"Когда серьёзные умные люди разговаривают, иногда дают волю облачить длинную фразу, придав ей шуточный короткий характер", - приводит РБК слова советника главы России.
Ушаков отметил, что на переговорах, длившихся более двух часов, прозвучала не одна шутка.
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала сообщение, где подведены итоги видеоконференции между президентами России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден говорили откровенно и по-деловому.

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