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"Дали прочитать нужный текст": Зеленский за пять секунд сдал план борьбы Киева за Минск
20 мая 2021, 12:40 • 188 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет бороться за сохранение Минских соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвящённой второй годовщине своего вступления на пост президента, заявил, что будет бороться за сохранение Минских соглашений.
- заявил Зеленский.
Как отметил политолог Марат Баширов в своём канале "Политджойстик": "Настучали парню по голове и дали прочитать нужный текст, чтобы не портил фон перед встречей президентов Путина и Байдена".
Ранее, как стало известно "Ъ", Украина передала "нормандской четвёрке" свой проект кластеров по урегулированию в Донбассе. Это первый документальный проект изменений, которые Украина намерена внести в уже заключённые Минские соглашения. В частности, Украина требует полного контроля над границей с Россией до проведения местных выборов на неподконтрольных территориях Донбасса. Украина также не намерена согласовывать с Донецком и Луганском конституционную реформу с закреплением особого статуса этих районов. Также Украина против создания в ОРДЛО "народной милиции" для поддержания порядка.
О своих разногласиях по поводу Минских соглашений президент Зеленский заявлял ещё на встрече "нормандской четвёрки" в Париже в конце 2019 года.
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