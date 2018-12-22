"Дали порулить и понажимать на кнопки": Глава Минобороны Британии прокатился на бронекатере Украины - фото

Главы Минобороны Украины и Британии вышли в море на украинском боевом катере. Британцу дали порулить катером и понажимать на кнопки на приборной панели.

Министр обороны Украины Степан Полторак и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гивен Уильямсон вышли в Черное море на одном из оставшихся украинских бронекатеров. Об этом с гордостью сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

На опубликованных фото видно, что украинский министр развлекал своего британского коллегу, как только мог. Он даже позволил британцу порулить катером и понажимать на кнопочки на приборной панели.

"Министры ознакомились с ходовыми возможностями малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) Военно-морских сил ВСУ, сделав выход в открытое море", - гласит сообщение пресс-службы украинского военного ведомства.

Утверждается, что глава Минобороны Британии оценил технические характеристики МБАКов и пообщался с их экипажами. Добавляется, что Гивен Уильямсон взошёл на борт бронекатера в рамках ответного визита. Ранее министр обороны Украины посетил британское военное судно-разведчик Еcho, стоящее в порту Одессы.