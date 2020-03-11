"Дали бой москалям": На Украине выбросили из знаменитой песни слова про Москву

Ранее в Сети появился отрывок из украинского песенного шоу, на котором один из участников исполнял композицию "Позвони мне, позвони" из советского фильма "Карнавал".

В киноленте песню исполняла актриса Ирина Муравьёва. Стихи же написал Роберт Рождественский.

В первом куплете встречаются слова "...звёзды тают над Москвою", что для нынешней Украины оказалось неприемлемым.

Строку заменили на "...звёзды тают над тобой".

"Звезды тают над тобой" вместо "над Москвой". Вот это я понимаю, дали бой клятым москалям! А говорят, из песни слова не выкинешь", - прокомментировал произошедшее обозреватель ФАН Аббас Джума в Twitter.

Пользователи выразили недоумение, но согласились, что для современной Украины подобные странные действия характерны.

"Почему я не удивляюсь. Страна чудаков", - написала Лидия Попова.

Комментатор с ником Kostya Lou отметил, что это уже не первый прецедент. Он опубликовал видео, в котором украинские певцы исполняют песню из фильма "Гардемарины, вперёд!", и строка "...разлука - вот извечный враг российских грёз" заменена на "...влюблённых грёз".