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"Далеко засунули": На Украине разозлились на Меркель за идею о Путине

27 июня 2021, 09:10  •  166 • Политика
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил недовольство идеей Ангелы Меркель о саммите ЕС с участием Владимира Путина. Таким образом, считает он, в Евросоюзе показали, что свои ценности они "куда-то очень далеко засунули".
По мнению Павла Климкина, приглашение президента России на саммит Евросоюза может иметь самые плохие последствия для объединённой Европы. Ранее, напомним, издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель подала идею организовать встречу Владимира Путина с главами стран ЕС, её поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон, однако другие главы государств Евросоюза выступили против.
Как пишет UkrLife, Климкин думает, что у Евросоюза могут возникнуть проблемы, если на саммит пригласят Путина. Он напомнил: документы союза официально запрещают встречи ЕС на высшем уровне с Россией.
По мнению Климкина, Меркель имеет право встречаться с русским коллегой лично, но не может предлагать провести саммит Евросоюза с ним. Политик опасается, что подобные решения "возвращают отношения с Россией к нормальности".
А это, по его словам, будет означать, что "принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули", и может плохо закончиться.

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