"Далеко от зомби-апокалипсиса": Эксперт оценил тряску на фондовых рынках из-за коронавируса

Открывшиеся торги новой деловой недели привели к серьёзным просадкам. Так, капитализация S&P 500 упала почти на $1 трлн. Индекс Dow Jones снизился на 3,5%. Европейский Stoxx 600 обвалился на 3,8%, южнокорейский Kospi - на 3,9%. Ещё сильнее падали технологические активы - индекс NASDAQ потерял 3,7%.

Защитные активы, наоборот, продолжили дорожать: доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к рекордным минимумам 2016 года, а цена золота, непрерывно растущая уже больше недели, - к семилетним максимумам.

Котировки нефти Brent в понедельник упали почти на 4%, но во вторник начали расти в рамках коррекции. Тем не менее доминирует страх. С одной стороны, инвесторы боятся, что Китай, где коронавирусная инфекция получила пока наибольший масштаб, не справится с валом проблем. Там фактически парализована деловая активность по широкому спектру направлений. В то же время на севере Италии наблюдается самая настоящая паника - отменяются выставки и концерты, из магазинов сметаются продукты, а из аптек - маски и противовирусные препараты.

Рубль резко подешевел сегодня на Московской бирже, догоняя рухнувшие накануне мировые фондовые индексы и цены на нефть. Доллар - в районе 65 рублей, евро - в районе 71 рубля.

В разговоре с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что, действительно, ситуация довольно сложная, но не стоит её описывать в терминах катастрофы.

"Мы никоим образом не приближаемся ни к пониманию сути проблемы, ни к решению, если будем называть это терминами катастрофы. Конечно, многим медиа - мы живём в мире медиакоммуникаций - выгодно рассказывать про какие-то вещи, которые привлекают внимание всех зрителей или читателей. История, скажем, про Италию. Я не думаю, что самое главное, что мы должны знать про Италию, это то, что там где-то покупают в большом количестве продукты питания. Это далеко от зомби-апокалипсиса или ещё чего-то, о чём научили уже целое поколение думать в таких вот категориях. На самом деле надо понимать, что этот мир медиакоммуникаций - это одновременно мир гиперкоммуникаций", - призвал Митрахович.

По его словам, ещё ничего фактически не произошло - люди продолжают покупать продукты питания и ездить на машинах, которые потребляют нефть, но все обсуждают такую ситуацию, как будто "всё пропало".

"Мы живём в том мире, где фактическая информация о том, что, условно говоря, Китай перестал использовать нефть, ещё к нам не пришла, но сообщения о том, что где-то кто-то кого-то напугал или министр заявил, что у них коронавирус, уже приводят к изменению биржевых показателей. Да, это гиперкоммуникация. Это часть современной экономики. Вспомните, когда был кризис 2008 года, насколько у нас упала нефть с середины 2008 года по начало 2009 года? На сто долларов. Много это или мало? Сейчас нефть стоит гораздо дешевле, чем сто долларов. А тогда только упала на сто долларов. В общем, это специфика нашего современного мира. Это плата за то, что мы знаем информацию, что происходит в Китае, что можно позвонить нашим друзьям в Китай и тому подобное", - считает Митрахович.

По его словам, предаваться панике нельзя, но властям следует подготовиться к ситуации, подобной той, что возникла в 2008-2009 годах.

"То есть наша цивилизация не перестала использовать нефть. Она не перестала использовать газ, и, как минимум, до энергоперехода ещё довольно долго, глобального, в мировом масштабе. Но с учётом специфики оптимизации торгов на подобные товары мы столкнулись с тем, что наш главный экспортный товар стал стоить дешевле на сто долларов. Конечно, это возможно и сейчас. Ну не до ста долларов, я имею в виду, падение. Но где-нибудь до уровня 40 с чем-то на перспективу. Да, потом это восстановится, потому что и китайцы вирус победят, и итальянцы победят, и всё равно мы будем все нуждаться в том, чтобы что-то есть и на чём-то двигаться. Но сейчас, конечно, нужно готовиться к тому, что может быть временное падение цены на нефть", - предупредил эксперт.