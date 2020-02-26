Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Этика для машины: как Пентагон развивает военные технологии искусственного интел...
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские жу...
Перемога Лукашенко: нашу же нефть купил у посредников втридорога (Руслан Осташко...
«Одной крови. Одна семья»: в Беслане в День защитника Отечества почтили память п...
Главная / В мире

"Далеко от зомби-апокалипсиса": Эксперт оценил тряску на фондовых рынках из-за коронавируса

26 февраля 2020, 03:09  •  59 • В мире
Эксперт финуниверситета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько прокомментировал панику на фондовых рынках из-за распространения коронавируса не только в Китае, но и по всему миру. По словам эксперта, не стоит мыслить категориями зомби-апокалипсиса, поскольку ситуация не настолько критичная.
Открывшиеся торги новой деловой недели привели к серьёзным просадкам. Так, капитализация S&P 500 упала почти на $1 трлн. Индекс Dow Jones снизился на 3,5%. Европейский Stoxx 600 обвалился на 3,8%, южнокорейский Kospi - на 3,9%. Ещё сильнее падали технологические активы - индекс NASDAQ потерял 3,7%.
Защитные активы, наоборот, продолжили дорожать: доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к рекордным минимумам 2016 года, а цена золота, непрерывно растущая уже больше недели, - к семилетним максимумам.
Котировки нефти Brent в понедельник упали почти на 4%, но во вторник начали расти в рамках коррекции. Тем не менее доминирует страх. С одной стороны, инвесторы боятся, что Китай, где коронавирусная инфекция получила пока наибольший масштаб, не справится с валом проблем. Там фактически парализована деловая активность по широкому спектру направлений. В то же время на севере Италии наблюдается самая настоящая паника - отменяются выставки и концерты, из магазинов сметаются продукты, а из аптек - маски и противовирусные препараты.
Рубль резко подешевел сегодня на Московской бирже, догоняя рухнувшие накануне мировые фондовые индексы и цены на нефть. Доллар - в районе 65 рублей, евро - в районе 71 рубля.
В разговоре с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что, действительно, ситуация довольно сложная, но не стоит её описывать в терминах катастрофы.
"Мы никоим образом не приближаемся ни к пониманию сути проблемы, ни к решению, если будем называть это терминами катастрофы. Конечно, многим медиа - мы живём в мире медиакоммуникаций - выгодно рассказывать про какие-то вещи, которые привлекают внимание всех зрителей или читателей. История, скажем, про Италию. Я не думаю, что самое главное, что мы должны знать про Италию, это то, что там где-то покупают в большом количестве продукты питания. Это далеко от зомби-апокалипсиса или ещё чего-то, о чём научили уже целое поколение думать в таких вот категориях. На самом деле надо понимать, что этот мир медиакоммуникаций - это одновременно мир гиперкоммуникаций", - призвал Митрахович.
По его словам, ещё ничего фактически не произошло - люди продолжают покупать продукты питания и ездить на машинах, которые потребляют нефть, но все обсуждают такую ситуацию, как будто "всё пропало".
"Мы живём в том мире, где фактическая информация о том, что, условно говоря, Китай перестал использовать нефть, ещё к нам не пришла, но сообщения о том, что где-то кто-то кого-то напугал или министр заявил, что у них коронавирус, уже приводят к изменению биржевых показателей. Да, это гиперкоммуникация. Это часть современной экономики. Вспомните, когда был кризис 2008 года, насколько у нас упала нефть с середины 2008 года по начало 2009 года? На сто долларов. Много это или мало? Сейчас нефть стоит гораздо дешевле, чем сто долларов. А тогда только упала на сто долларов. В общем, это специфика нашего современного мира. Это плата за то, что мы знаем информацию, что происходит в Китае, что можно позвонить нашим друзьям в Китай и тому подобное", - считает Митрахович.
По его словам, предаваться панике нельзя, но властям следует подготовиться к ситуации, подобной той, что возникла в 2008-2009 годах.
"То есть наша цивилизация не перестала использовать нефть. Она не перестала использовать газ, и, как минимум, до энергоперехода ещё довольно долго, глобального, в мировом масштабе. Но с учётом специфики оптимизации торгов на подобные товары мы столкнулись с тем, что наш главный экспортный товар стал стоить дешевле на сто долларов. Конечно, это возможно и сейчас. Ну не до ста долларов, я имею в виду, падение. Но где-нибудь до уровня 40 с чем-то на перспективу. Да, потом это восстановится, потому что и китайцы вирус победят, и итальянцы победят, и всё равно мы будем все нуждаться в том, чтобы что-то есть и на чём-то двигаться. Но сейчас, конечно, нужно готовиться к тому, что может быть временное падение цены на нефть", - предупредил эксперт.
Добавим, как пишут "Невские новости", эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд уже заявил о том, что обвал американского фондового рынка связан с тем, что игроки рынка недооценили влияние коронавируса на экономику. В результате разрушаются торговые связи с Китаем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 14:09
Рекорд 2016 года: "Нафтогаз" снизил цены на голубое топливо для украинцев
25 февраля 2020, 20:39
Не было такого? Военкор напомнил о норвежских бойцах СС и отказе собственной страны признать их
26 февраля 2020, 03:09
ГРУ, "Новичок" и прикрытие: В отравлении болгарского бизнесмена заподозрили дипломата
25 февраля 2020, 20:39
"Намеренный вброс": Минобороны опровергло сообщения об ударе ВКС в Идлибе
25 февраля 2020, 23:54
Дайджест СМИ: Наезд на людей в Германии, НЛО над Фиджи и возвращение Российской Империи
25 февраля 2020, 23:39
Расширение географии: коронавирус начал распространяться по Европе
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2020, 03:09
"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу": В Германии провели русск...
26 февраля 2020, 03:09
"Их теперь будут сотни": В Сети рассказали об опасности освобождения Россие...
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах...
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журнали...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2020, 11:09
«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
24 февраля 2020, 08:54
Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
25 февраля 2020, 04:24
"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "русского сына" в Лондоне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.