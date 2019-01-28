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"Далеко не случайно": цинизм европейских СМИ по поводу блокады Ленинграда связали с комедией "Праздник"
28 января 2019, 10:09 • 125 • Политика
Публицист Михаил Шахназаров связал появление в европейских СМИ циничных рассуждений по поводу блокады Ленинграда с появлением кощунственной комедии режиссёра Красовского "Праздник". "Видите, как всё далеко не случайно", - утверждает он.
Появление кощунственной комедии "Праздник" режиссера Алексея Красовского, в котором показано, как "жировала партэлита в блокадном Ленинграде", и заявления европейских СМИ о том, что ответственность за жертвы блокады лежит на советских властях, являются звеньями одной цепи, полагает публицист Михаил Шахназаров.
"Видите, как всё далеко не случайно", - заметил он в твиттере, обратив внимание, что "теперь уже европейские издания открыто пишут, что не стоит убиваться по жертвам, которые на совести советских властей".
"Работают господа", - констатирует Михаил Шахназаров.
"Почему так деградирует наша "творческая интеллигенция"? Такой ненависти к своему народу не встретишь ни в одной стране. Это уже не "пятая колонна", а армия предателей и манкуртов", - задались вопросом подписчики публициста.
Напомним, самый большой шквал возмущения вызвала статья в немецкой Suddeutsche Zeitung, которая упрекнула российские власти в проведении военного парада в честь 75-й годовщины полного снятия блокады с Ленинграда. По мнению издания, в России цензурировали память о блокаде для того, чтобы не отвечать на вопросы, почему власти так мало сделали для жителей.
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