"Дал согласие": Глава украинского МИД озвучил свою позицию по "формуле Штайнмайера"

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера. Согласно этому плану, Донбассу будет предоставлен особый статус в составе Украины.

По словам Пристайко, реализацию намерений они обсуждали 2 сентября на встрече советников.

Министр подчеркнул, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов. При этом окончательно он вступает в силу после решения о признании выборов честными со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

Кроме того, указал глава дипведомства Незалежной, Киев продолжает усилия по реализации нормандского формата. В частности, уточнил он, планировалось, что встреча пройдет в сентябре. Во всяком случае к этому были готовы и французская, и немецкая делегации.

Однако, указал он, заседание не состоялось, поскольку Россия не смогла принять в ней участие по "техническим причинам", передает Интерфакс-Украина.