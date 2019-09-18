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"Дал согласие": Глава украинского МИД озвучил свою позицию по "формуле Штайнмайера"

18 сентября 2019, 22:09  •  105 • В мире
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера. Согласно этому плану, Донбассу будет предоставлен особый статус в составе Украины.
По словам Пристайко, реализацию намерений они обсуждали 2 сентября на встрече советников.
Министр подчеркнул, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов. При этом окончательно он вступает в силу после решения о признании выборов честными со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
Кроме того, указал глава дипведомства Незалежной, Киев продолжает усилия по реализации нормандского формата. В частности, уточнил он, планировалось, что встреча пройдет в сентябре. Во всяком случае к этому были готовы и французская, и немецкая делегации.
Однако, указал он, заседание не состоялось, поскольку Россия не смогла принять в ней участие по "техническим причинам", передает Интерфакс-Украина.

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