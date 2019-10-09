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"Дал по газам и уехал": Водителя убитых в ЦАР российских журналистов уличили в путанице

09 октября 2019, 08:54  •  103 • В мире
Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин рассказал в интервью RT о злополучных съёмках в ЦАР, в ходе которых летом 2018-го были убиты три российских журналиста.
По словам журналиста, в тот раз они не доехали до деревни, её старейшина сам приехал на место трагедии. "Полицейские заранее с ним договорились, и он к нам приехал", - пояснил Рогаткин.
При этом старейшина не видел тел погибших и сразу созвонился с жандармом, отметил журналист. В то же время водитель уже тогда начал путаться - сначала прибежал к старейшине в дом и рассказал о том, что белые люди взяты в заложники.
"Он не сказал, что их убили, - уже расхождения", - отметил Рогаткин. Перед этим водитель утверждал в беседе с журналистами, что сбежал с места расправы после того, как услышал выстрелы.
Водитель утверждал, что решил бежать, когда увидел, что журналисты упали. После этого он якобы бросился за руль машины, которая стояла с работающим двигателем. "Дал по газам, несколько раз стрельнули, и он смог уехать. У меня сложилось впечатление, что он с места преступления сбежал раньше", - поделился своими подозрениями журналист.
Напомним, 31 июля 2018 года в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Как выяснилось позднее, они поехали в Африку снимать фильм о якобы действующих там российских ЧВК по заданию СМИ, контролируемого беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

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