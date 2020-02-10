Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Киев выделил около $6,6 млн на погашение долгов по зарплатам шахтёров
Путин заявил об усилении турбулентности международной обстановки
"Норвежцы хамят...": Политолог Сатановский опубликовал прогноз отношен...
Главная / Политика

"Дача, труд и мирный огонь": Правосек Скоропадский в российском издании учит дачников лайфхакам?

10 февраля 2020, 16:09  •  75 • Политика
Пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, как оказалось, пишет статьи с лайфхаками для российского издания. "Дача, труд на земле, мирный огонь в печи - всё это сближает людей доброй воли", — отмечает пользователь Facebook, обнаруживший статью радикала в издании для дачников.
Пресс-секретарь "Правого сектора" (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Артем Скоропадский, как оказалось, свободно печатается в российском издании "Моя прекрасная дача". Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Роман Попков, напомнив о том, что Скоропадский "журналист со стажем, работал в Грани.ру, ИД "Коммерсант", его публиковали в "Большом городе", Esquire, The New Times. Уже более десяти лет он живет на территории Украины. Во времена госпереворота на Украине Скоропадский примкнул к экстремистам "Правого сектора" и после внесения Россией организации в список запрещенных стал фигурантом ряда уголовных дел.
"Путь на родину ему надежно закрыт. Казалось бы, столь же надежно перекрыта для него и возможность публиковаться в российских медиа", — отмечает Попков.
Однако, по его словам, в украинской версии журнала "Моя прекрасная дача" появилась статья Скоропадского "Фирменная закладка". Позже стало известно, что и в русскоязычной версии тиражом в 700 тыс. экземпляров она также вышла и находится в свободном доступе.
Автор с иронией отметил, что "дача, труд на земле, мирный огонь в печи - всё это сближает людей доброй воли".
"Надеюсь, вся редакция "Моей прекрасной дачи" не окажется вскоре на даче показаний", — отметил он.
Facebook/Roman Popkov

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
10 февраля 2020, 12:54
"Эта сволочь в плен прах берёт": Мэр Львова поставил России ультиматум. Соловьёв и Куликов не сдержали эмоций
10 февраля 2020, 16:09
Мишустин потребовал от правительства работать в рамках бюджета
10 февраля 2020, 14:09
В Кремле сочли некорректным говорить о возможной ревизии деятельности прежнего кабмина
10 февраля 2020, 16:09
"Норвежцы хамят...": Политолог Сатановский опубликовал прогноз отношений Норвегии и России
10 февраля 2020, 03:09
Приедет на 75-летие Победы за Курилами? Синдзо Абэ готов ехать в Москву. Эксперт рассказал о главной его цели
10 февраля 2020, 12:54
Правило роспуска Госдумы может быть изменено в Конституции - Крашенинников
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 февраля 2020, 09:39
Нужна ли Украина России: размышления о внутриукраинском расслоении
10 февраля 2020, 06:24
Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" ...
10 февраля 2020, 12:39
«Я здоровый человек»: как живёт Раса Прасцевичюте, которой первой в СССР провели репл...
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с росси...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»
04 февраля 2020, 20:24
Были готовы схватиться за оружие: Сирийские курды едва успели разнять военных России и США - СМИ
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
10 февраля 2020, 12:39
«Я здоровый человек»: как живёт Раса Прасцевичюте, которой первой в СССР провели реплантацию конечностей
09 февраля 2020, 17:24
Новая схема сотен невинных жертв: Израильские лётчики опять прикрылись самолётом
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
05 февраля 2020, 15:54
"Мне хватило страха в его глазах": Спасать Амнуэля от разъярённого политолога бросились в четыре руки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.