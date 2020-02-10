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"Дача, труд и мирный огонь": Правосек Скоропадский в российском издании учит дачников лайфхакам?
10 февраля 2020, 16:09 • 75 • Политика
Пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, как оказалось, пишет статьи с лайфхаками для российского издания. "Дача, труд на земле, мирный огонь в печи - всё это сближает людей доброй воли", — отмечает пользователь Facebook, обнаруживший статью радикала в издании для дачников.
Пресс-секретарь "Правого сектора" (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Артем Скоропадский, как оказалось, свободно печатается в российском издании "Моя прекрасная дача". Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Роман Попков, напомнив о том, что Скоропадский "журналист со стажем, работал в Грани.ру, ИД "Коммерсант", его публиковали в "Большом городе", Esquire, The New Times. Уже более десяти лет он живет на территории Украины. Во времена госпереворота на Украине Скоропадский примкнул к экстремистам "Правого сектора" и после внесения Россией организации в список запрещенных стал фигурантом ряда уголовных дел.
Однако, по его словам, в украинской версии журнала "Моя прекрасная дача" появилась статья Скоропадского "Фирменная закладка". Позже стало известно, что и в русскоязычной версии тиражом в 700 тыс. экземпляров она также вышла и находится в свободном доступе.
Автор с иронией отметил, что "дача, труд на земле, мирный огонь в печи - всё это сближает людей доброй воли".
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