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"Да вы расист, батенька": Гозман пошутил о Путине и африканских "людоедах"

24 октября 2019, 19:24  •  60 • Политика
Известный либерал Леонид Гозман в соцсети пошутил о президенте России Владимире Путине и африканских "людоедах". Интернет-пользователи возмутились твитом и обвинили политического эксперта в расизме: "Да вы расист, батенька".
"Жуткое впечатление производят фотографии с саммита Россия - Африка", - так начал пост у себя в Twitter известный российский либерал Леонид Гозман. Приводить весь твит не будем из этических соображений, укажем лишь, что в нём Гозман весьма некрасиво пошутил о президенте России Владимире Путине и африканских "людоедах".
На то, что публикация, вероятно, всё же - неуместная и глупая шутка, намекает его фраза: "А если всерьёз, то на суету наших вождей смотреть как-то неловко".
Сам пост вызвал шквал гневных комментариев. Интернет-пользователи оставили немало гневных подписей под самим твитом. Большинство считают, что высказывание Гозмана - расистское.
"В США за подобное высказывание Леонид Гозман схлопотал бы реальный срок. И сел бы в камеру, где сидят реальные негры. Захотел бы Гозман в этой камере повторить свои слова снова?", - поинтересовался под постом Зудов Сергей.
"Расизм действительно людоедство. Будете привлечены по закону, - предупредила Гозмана @elenunki. - Как вам известно, Ст 136, 282 УК РФ, от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда".
"То, что людоедство - одна из ВАШИХ скреп, даже сомнений не вызывает", - иронично уточнил в ответ @ajbolit_limpopo.
"Путин на саммите с неграми встречается. Позор" - пишет нам Леонид Гозман. А лайкает это Евгений Ройзман. Прекрасно. Просто прекрасно", - не без сарказма пишет автор телеграм-канала Fantastic Plastic Machine.
"Да вы расист, батенька", - прямо обвиняет Гозмана @PonomarevYura.
"Гозман, пытаясь высмеять форум Африка - Россия, опубликовал омерзительный расистский твит. Вот всё у наших "эльфов" так: назвать представителя негроидной расы негром - это расизм, а "пошутить" о людоедах, говоря о представителях 54 африканских стран, - это юмор", - не сдерживает себя радиоведущий, политический эксперт Гия Саралидзе.
Фото: скриншот twitter/imerel1

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