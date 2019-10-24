"Да вы расист, батенька": Гозман пошутил о Путине и африканских "людоедах"

"Жуткое впечатление производят фотографии с саммита Россия - Африка", - так начал пост у себя в Twitter известный российский либерал Леонид Гозман. Приводить весь твит не будем из этических соображений, укажем лишь, что в нём Гозман весьма некрасиво пошутил о президенте России Владимире Путине и африканских "людоедах".

На то, что публикация, вероятно, всё же - неуместная и глупая шутка, намекает его фраза: "А если всерьёз, то на суету наших вождей смотреть как-то неловко".

Сам пост вызвал шквал гневных комментариев. Интернет-пользователи оставили немало гневных подписей под самим твитом. Большинство считают, что высказывание Гозмана - расистское.

"В США за подобное высказывание Леонид Гозман схлопотал бы реальный срок. И сел бы в камеру, где сидят реальные негры. Захотел бы Гозман в этой камере повторить свои слова снова?", - поинтересовался под постом Зудов Сергей.

"Расизм действительно людоедство. Будете привлечены по закону, - предупредила Гозмана @elenunki. - Как вам известно, Ст 136, 282 УК РФ, от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда".

"То, что людоедство - одна из ВАШИХ скреп, даже сомнений не вызывает", - иронично уточнил в ответ @ajbolit_limpopo.

"Путин на саммите с неграми встречается. Позор" - пишет нам Леонид Гозман. А лайкает это Евгений Ройзман. Прекрасно. Просто прекрасно", - не без сарказма пишет автор телеграм-канала Fantastic Plastic Machine.

"Да вы расист, батенька", - прямо обвиняет Гозмана @PonomarevYura.

"Гозман, пытаясь высмеять форум Африка - Россия, опубликовал омерзительный расистский твит. Вот всё у наших "эльфов" так: назвать представителя негроидной расы негром - это расизм, а "пошутить" о людоедах, говоря о представителях 54 африканских стран, - это юмор", - не сдерживает себя радиоведущий, политический эксперт Гия Саралидзе.