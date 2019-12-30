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"Да вы фантазёр, батенька": В Сети даже не стали шутить из-за идеи уравнять зарплату депутатов со средней по стране

30 декабря 2019, 22:54  •  72 • Политика
Обычные граждане даже не поверили в реалистичность инициативы, выдвинутой депутатом Олегом Ниловым. Политик предложил уравнять зарплату депутатов со средней по стране. Граждане даже не стали иронизировать и шутить по поводу идеи, а лишь скептически отметили: "Да вы фантазёр, батенька".
Российский депутат Олег Нилов в преддверии Нового года выступил с идеей подарка для граждан. По словам зампреда Госдумы по контролю и регламенту Олега Нилова, в качестве подарка народу следует уравнять зарплату депутата со средней по стране.
По его мнению, это было бы этично.
При этом, отметил он в комментарии АГН "Москва", прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать – эти вопросы можно оставить на потом.
"Надо думать о главном", - подчеркнул он.
В Сети даже не стали злорадствовать по поводу реализуемости подобной инициативы. Граждане без шуток и особого цинизма попросту заметили, что идея не может быть воплощена как таковая.
"Предложить не значит сделать", - отметил Фёдор Сухов.
"Пиар. Все сказано до Нового года, после — всё забудется", - убежден Руслан Браско.
"Сравнять МРОТ и зарплату депутатов? Да вы фантазёр, батенька! Хотя бы сделали так, чтобы среди госчиновников самая высокая зарплата была у президента. А то получают миллионы долларов. И за что, не понятно. Перерабатывают?" – заметил в обсуждениях на сайте РИА Новости Иван Чемоданов.
"Заранее провальное предложение! Таких подарков ни Дед Мороз, ни Санта-Клаус не дарят! Ни тем более Госдума", - добавил Владимир Казаев.

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