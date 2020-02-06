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"Да ты ведьма!": Пелоси демонстративно разорвала текст речи Трампа, отказавшего ей в рукопожатии

06 февраля 2020, 01:39  •  75 • В мире
Во вторник, 4 февраля, Дональд Трамп выступал в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны". Не обошлось без скандала. Перед речью президент США отказал в рукопожатии Нэнси Пелоси, которая в отместку демонстративно разорвала текст его выступления. "Да ты ведьма", - отреагировали пользователи Сети.
Копию своей речи Дональд Трамп передал спикеру Палаты представителей за минуту до выступления. При этом он проигнорировал протянутую Пелоси руку, отвернулся и занял место на трибуне.
Как только президент завершил выступление, а зал разразился аплодисментами, Пелоси встала и театральным жестом разорвала за спиной Трампа текст его речи на кусочки.
"Да ты ведьма", - с сарказмом прокомментировала в своём микроблоге в Twitter журналистка Юлия Витязева. "Эмоции в политике - не самый лучший советчик. Пелоси совершила большую ошибку, которая будет стоить демократам главного - разгромного поражения на грядущих президентских выборах", - добавила она.
"Не обошлось без театральности. А получилась драма по-голливудски", - отреагировал Александр Шахматов.
"Видать, Пелоси не выдержала тех достижений, которых достиг президент Трамп", - пошутил @AndersenVader.
"Думаю, в Ялту с Якиным собралась", - добавил @mdbfx40B17CUSuX.
"Приятно посмотреть, как опускается уровень американских политиков. Если бы ещё их выкрутасы не грозили мировым экономическим кризисом", - прокомментировал @das_medved.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
На выходку спикера нижней палаты отреагировал госсекретарь США Майк Помео. В своём микроблоге в Twitter он опубликовал изображение Лизы Симпсон, которая со слезами рвёт тетрадь. Никаких комментариев при этом глава Госдепа не оставил.
Как пишут некоторые американские СМИ, демонстративный жест Пелоси был определенно рассчитан на телекамеры, транслировавшие выступление Трампа. Таким образом спикер "выразила своё презрение" к президенту, речь которого "была наполнена трогательными словами, сказанными в адрес военных, чернокожих американцев и латиноамериканских общин", пишет издание Breitbar.
Скриншот: Twitter/@mikepompeo
К слову, подобная выходка Нэнси Пелоси – не единственная. Ровно год назад, во время обращения Дональда Трампа к конгрессу в 2019 году, спикер нижней палаты, рьяная противница президента США так издевательски хлопала ему после окончания выступления, что стала героиней многочисленных мемов, распространившихся по Сети. При этом Трамп, не ожидавший такой реакции от своей "заклятой подружки", с недоумением обернулся на издаваемые ею звуки.
Скриншот: Twitter/@stan_elites

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