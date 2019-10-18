"Да ты, старый, совсем спятил!": Глупая ошибка Трампа превратилась в мем - фото

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что Штаты и Италия связаны очень и очень давно... со времен Древнего Рима. Подобное высказывание Трампа в официальном Twitter-аккаунте приводит Белый дом.

Президента США, как кажется, ничуть не смутил факт исторической глупости. А вот на лице итальянской переводчицы отразилась вся гамма чувств. И она в считаные минуты стала главной героиней мемов. Шутки были самые разные, например:

"Да. С интеллектом у него напряг. Не было никакой Италии тысячу лет назад", - пишет Грубый Рой @old_intafy.

"Сейчас хрюклы начнут возмущаться, ибо их история - самая древняя", - добавляет Добрый Августин @NR8HlODrzhHNCQp.

" Она яростно вспоминает первого императора США", - отмечает Espada @max_dier.

Есть и графические мемы, где переводчица будто бы обращается к Трампу: "Да ты, старый, совсем спятил!"

Фото: twitter.com/search.