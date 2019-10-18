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"Да ты, старый, совсем спятил!": Глупая ошибка Трампа превратилась в мем - фото
18 октября 2019, 17:09 • 88 • Политика
Глупая ошибка Трампа о США и Древнем Риме превратилась в мем, фото делятся пользователи в соцсетях. "Да ты, старый, совсем спятил!" - одна из многих подписей.
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что Штаты и Италия связаны очень и очень давно... со времен Древнего Рима. Подобное высказывание Трампа в официальном Twitter-аккаунте приводит Белый дом.
Президента США, как кажется, ничуть не смутил факт исторической глупости. А вот на лице итальянской переводчицы отразилась вся гамма чувств. И она в считаные минуты стала главной героиней мемов. Шутки были самые разные, например:
"Да. С интеллектом у него напряг. Не было никакой Италии тысячу лет назад", - пишет Грубый Рой @old_intafy.
"Сейчас хрюклы начнут возмущаться, ибо их история - самая древняя", - добавляет Добрый Августин @NR8HlODrzhHNCQp.
"Она яростно вспоминает первого императора США", - отмечает Espada @max_dier.
Есть и графические мемы, где переводчица будто бы обращается к Трампу: "Да ты, старый, совсем спятил!"
Фото: twitter.com/search.
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