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"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
30 мая 2021, 00:55 • 18 • Политика
Ранее Евросоюз устроил "авиабойкот" Белоруссии, запретив её авиакомпаниям пересекать воздушное пространство Европы.
Обсуждая ситуацию, связанную с посадкой самолёта ирландской авиакомпании в Минске, во время телепередачи, один из участников дискуссии очень эмоционально вступился за Белоруссию. Мужчина сказал, что Украина в аналогичной ситуации имеет право поступить так же.
"Не только поднять истребитель, да там ещё ПВО направить на него (самолёт. - Ред.) можно!" - заявил украинец. Он также сослался на положения из Чикагской конвенции, посоветовав всем её почитать.
"Каждая страна имеет право это делать", - убеждал зрителей участник телешоу, отстаивая решение Белоруссии "приземлить" самолёт.
Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, был вынужден приземлиться в минском аэропорту. Экипажу поступило сообщение о минировании воздушного судна, в воздух для сопровождения лайнера был поднят белорусский истребитель. После посадки силовики задержали сооснователя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу.
После этого инцидента страны Евросоюза запретили своим авиакомпаниям пересекать воздушное пространство Белоруссии. А белорусской авиакомпании "Белавиа" ЕС запретил совершать посадку во всех аэропортах стран - членов ЕС.
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