"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию

Ранее Евросоюз устроил "авиабойкот" Белоруссии, запретив её авиакомпаниям пересекать воздушное пространство Европы.

Обсуждая ситуацию, связанную с посадкой самолёта ирландской авиакомпании в Минске, во время телепередачи, один из участников дискуссии очень эмоционально вступился за Белоруссию. Мужчина сказал, что Украина в аналогичной ситуации имеет право поступить так же.

"Не только поднять истребитель, да там ещё ПВО направить на него (самолёт. - Ред.) можно!" - заявил украинец. Он также сослался на положения из Чикагской конвенции, посоветовав всем её почитать.

"Каждая страна имеет право это делать", - убеждал зрителей участник телешоу, отстаивая решение Белоруссии "приземлить" самолёт.

Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, был вынужден приземлиться в минском аэропорту. Экипажу поступило сообщение о минировании воздушного судна, в воздух для сопровождения лайнера был поднят белорусский истребитель. После посадки силовики задержали сооснователя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу.

После этого инцидента страны Евросоюза запретили своим авиакомпаниям пересекать воздушное пространство Белоруссии. А белорусской авиакомпании "Белавиа" ЕС запретил совершать посадку во всех аэропортах стран - членов ЕС.