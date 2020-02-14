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"Да там ещё и сами потребляют": "Медуза", ВВС и "Радио Свобода" - в списке проверки на пропаганду наркотиков

14 февраля 2020, 04:39  •  67 • Политика
Материалы трёх крупных зарубежных СМИ - "Медузы", ВВС и "Радио Свободы" - проверяются на предмет пропаганды употребления наркотиков, как и все материалы, публикуемые в интернете. "Да там ещё и сами потребляют", - с сарказмом прокомментировали пользователи Сети.
Как отметил, отвечая на вопрос "Интерфакса", начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов, на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконный оборот этих запрещённых веществ проверяются также и материалы остальных СМИ.
При этом ранее именно "Медузу", ВВС и "Радио Свобода" поставил в один ряд среди других иностранных организаций, которые "проводят деятельность по легализации наркопотребления" в России, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Депутат считает, что все три упомянутые СМИ "помогают формировать идею легализации наркотических веществ" в России, а пропагандой наркотиков, по его мнению, занимаются десять признанных в России нежелательными зарубежных НКО, среди них - фонды "Открытое общество" и "Открытая Россия".
И три крупнейших медиахолдинга - "Медуза" (Латвия), ВВС (Англия), "Радио Свобода" (Америка). Эти НКО - нежелательные в России - при поддержке иностранных СМИ-иноагентов формируют у нас здесь, пытаются формировать, среди молодёжи позицию о необходимости легализации наркотиков. Это недопустимо, - цитирует слова Василия Пискарева РИА Новости.

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