"Да там ещё и сами потребляют": "Медуза", ВВС и "Радио Свобода" - в списке проверки на пропаганду наркотиков

Как отметил, отвечая на вопрос "Интерфакса", начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов, на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконный оборот этих запрещённых веществ проверяются также и материалы остальных СМИ.

При этом ранее именно "Медузу", ВВС и "Радио Свобода" поставил в один ряд среди других иностранных организаций, которые "проводят деятельность по легализации наркопотребления" в России, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Депутат считает, что все три упомянутые СМИ "помогают формировать идею легализации наркотических веществ" в России, а пропагандой наркотиков, по его мнению, занимаются десять признанных в России нежелательными зарубежных НКО, среди них - фонды "Открытое общество" и "Открытая Россия".