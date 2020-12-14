"Да смените уже яд наконец!": Меркури раскрыл секрет неубиваемости Навального

Так Меркури прокомментировал статью в британской газете Times, в которой говорится, что Навального якобы пытались отравить дважды. Первый раз - перед посадкой в самолёт Томск - Москва. Второй раз - когда блогер уже лежал в Омске в искусственной коме. Примечательно, что статья вышла через сутки после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва не может начать расследование из-за несговорчивости Берлина, который отказывается предоставить материалы обследования Навального. При этом издание, как обычно, ссылается на анонимные источники, которые невозможно проверить.

Меркури с иронией отнёсся к выводу британских коллег. По его словам, Навального так часто травили, что у него уже выработались антитела к "Новичку".

The Sandwich Times: Навального пытались отравить третий раз, но у него уже выработались антитела к "Новичку", - пишет он в Twitter.

Скриншот: Twitter/@imerkouri

Реакция не заставила себя ждать. Подписчики Илиаса решили поддержать шутку и начали выдвигать свои теории.

Да смените уже яд наконец! - в шутку призвал интернет-пользователь с ником Сопереживающий.

Евгений Илеменев предложил учёным испытывать яды и боевые отравляющие вещества на Навальном, которого не берёт никакая отрава.

Всё равно он как тот Кащей - бессмертен! - пишет он в комментариях.

Людмила Лепанова предположила, что кровь Навального может стать антидотом от "Новичка" благодаря антителам, а Артём считает, что основателю ФБК теперь не нужна никакая охрана с таким богатырским иммунитетом.