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"Да смените уже яд наконец!": Меркури раскрыл секрет неубиваемости Навального

14 декабря 2020, 19:35  •  104 • Политика
Журналист Илиас Меркури раскрыл секрет неубиваемости Навального, который смог выжить после "Новичка". В Сети шутят: "Да смените уже яд наконец!".
Так Меркури прокомментировал статью в британской газете Times, в которой говорится, что Навального якобы пытались отравить дважды. Первый раз - перед посадкой в самолёт Томск - Москва. Второй раз - когда блогер уже лежал в Омске в искусственной коме. Примечательно, что статья вышла через сутки после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва не может начать расследование из-за несговорчивости Берлина, который отказывается предоставить материалы обследования Навального. При этом издание, как обычно, ссылается на анонимные источники, которые невозможно проверить.
Меркури с иронией отнёсся к выводу британских коллег. По его словам, Навального так часто травили, что у него уже выработались антитела к "Новичку".
The Sandwich Times: Навального пытались отравить третий раз, но у него уже выработались антитела к "Новичку", - пишет он в Twitter.
Скриншот: Twitter/@imerkouri
Реакция не заставила себя ждать. Подписчики Илиаса решили поддержать шутку и начали выдвигать свои теории.
Да смените уже яд наконец! - в шутку призвал интернет-пользователь с ником Сопереживающий.
Евгений Илеменев предложил учёным испытывать яды и боевые отравляющие вещества на Навальном, которого не берёт никакая отрава.
Всё равно он как тот Кащей - бессмертен! - пишет он в комментариях.
Людмила Лепанова предположила, что кровь Навального может стать антидотом от "Новичка" благодаря антителам, а Артём считает, что основателю ФБК теперь не нужна никакая охрана с таким богатырским иммунитетом.
Лёшик Навальный сам уже антитело, - отметила Ирина М.
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