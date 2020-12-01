"Да, Россия во всём виновата": Неопровержимые материалы опубликовали... комики Comedy

Авторы Comedy Club в последнее время всё чаще шутят на политические темы. Причём градус шуток бывает разным. На этот раз досталось западным средствам массовой информации, у которых всегда и во всём виновата Россия.

Начинается ролик с выпуска новостей: диктор зачитывает очередное обвинение в адрес нашей страны. Однако в какой-то момент новости прерывают для экстренного включения Владимира Путина. Тут и появляется Дмитрий Грачёв - комик на протяжении многих лет выступает в роли президента, поскольку похож на него внешне.

"Наши западные партнёры постоянно обвиняют Россию во всех мировых бедах. Пришло время дать однозначный ответ всему мировому сообществу. Да, Россия во всём виновата. И в качестве доказательства мы обнародуем неопровержимые материалы, - говорит "Путин", а затем обращается к комику, исполняющему роль пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: - Дмитрий Сергеевич, включайте... мультики".

После "Дмитрий Песков" ставит видеокассету, подписанную "Раша виноваша", и начинаются мультики, где главные герои - уже нарисованные - устраивают диверсии по всему миру. Безусловно, мы и за президента США Дональда Трампа говорим, и беженцев в Европу завозим, и, конечно, злым вирусом всех заражаем. Словом, "Раша виноваша" - ведь именно так выглядят новостные хроники наших так называемых партнёров?

Видео доступно на официальном канале Comedy Club в YouTube.