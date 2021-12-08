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"Да поможет мне Бог": новый канцлер ФРГ выдал себя с головой одной фразой

08 декабря 2021, 20:35  •  161 • Политика
Руководитель религиозной редакции идеологического отдела Царьграда Михаил Тюренков считает, что проявленное Шольцем и некоторыми членами кабмина ФРГ пренебрежение свидетельствует о продолжающейся дехристианизации Европы.
В Германии принял присягу новый канцлер Олаф Шольц. Сменивший на посту Ангелу Меркель социал-демократ выдал себя с головой прямо на церемонии присяги. В частности, верующие заметили, что Шольц, читая предусмотренный Конституцией текст, отказался фразу "Да поможет мне Бог".
Несмотря на то, что ее разрешено использовать по желанию, данный эпизод является показательным. До Шольца лишь один из бывших канцлеров Германии - Герхард Шрёдер – совершил аналогичное.
Впрочем, в числе новых министров бундестага нашлись те, кто не стал пренебрегать фразой о Боге. Так, например, новый министр финансов, представитель Свободной демократической партии Кристиан Линднер, как и его коллега, министр юстиции Марко Бушманн во время присяге произнесли выражение о Боге. А "зеленые" министры – Роберт Хабек, Анналена Бербок, Джем Оздемир, как ранее и Шольц, не стали ее произносить.
Руководитель религиозной редакции идеологического отдела Царьграда Михаил Тюренков прокомментировал такую избирательность среди немецких политиков. Он подчеркнул, что дехристианизация Европы, возможно, стала уже необратимой.
"Дехристианизация Европы - процесс давний, явный, а возможно, уже и необратимый. Вплоть до того, что даже традиционное для практически всех европейских стран празднование Рождества Христова постепенно утрачивает свой подлинный смысл, превращаясь в коммерческий праздник, лишённый отсылки к Евангельской истории.
Среди правящих европейских политиков очень мало открыто именующих себя христианами. Хотя и откровенных атеистов тоже немного. Так, в последние годы только бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас публично отказывался присягнуть на Евангелии (что уже давно и для многих стало формальностью). И вот сегодня подобный вызов христианству бросили новый канцлер Германии Олаф Шольц и целый ряд членов его кабинета министров. Отказ произнести для многих уже чисто формальную фразу "да поможет мне Бог", несомненно, является принципиальным. И в чём-то даже хорошо, что мы имеем дело не с обычными либеральными лицемерами, но с открытыми противниками христианства. Как говорится, "врага нужно знать в лицо".
К сожалению, надежды на то, что этот антихристианский жест нового канцлера и новых министров Германии разбудит консервативно настроенных граждан Федеративной республики, уже практически не остаётся. Хотя, как сказано в Евангелии, "невозможное человекам, возможно Богу", - отметил он.

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