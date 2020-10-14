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"Да полно денег!" Медведев предложил помочь людям. Экономист объяснил, что не так в заявлении

14 октября 2020, 18:30  •  98 • Политика
Дмитрий Медведев предложил помочь людям, выступив с инициативой выдавать гражданам лекарства в аптеках, назначаемые врачами по рецепту, бесплатно. Экономист Андрей Школьников объяснил, что не так в заявлении экс-президента.
Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников в комментарии для канала Царьград оценил щедрое предложение экс-президента России Дмитрия Медведева, которое тот недавно озвучил в рамках совещания комиссии по подготовке предвыборной программы "единороссов".
Замглавы Совбеза РФ, автор уже ставшей культовой фразы "Денег нет, но вы держитесь", неожиданно выступил с инициативой выдавать людям лекарства в аптеках, назначаемые врачами по рецепту, бесплатно.
Школьников заметил, что смена риторики понятна в условиях пандемии коронавируса - то, что в здравоохранение нужно вкладывать больше средств, поняли наконец почти все.
Да полно денег. Если мы посмотрим на счетах в казначействе, в фондах всевозможных, мы поймём, что денег на самом деле полно, проблем с этим нет. Вопрос только в том, что у нас в экономике в целом творится. Что касается того, что говорилось Медведевым до этого, то тут тоже понятно. Ему приходили и объясняли, мол, в рамках существующего праволиберального глобального представления, в рамках финансового капитализма никаких лишних трат на те или иные цели не должно быть. Вот он это и говорил. А сейчас ему, видимо, сказали на волне COVID, что деньги будут. Вот он и поменял позицию, - пояснил эксперт.
Он добавил, что сам Медведев не является экономистом и просто ретранслирует отчёты, которые ему приносят. Кроме того, собеседник Царьграда предположил, что данные гуманные заявления неслучайно звучат именно в рамках заседания по подготовке предвыборной программы "единороссов".
Понятное дело, это и пиар партии, это и изменение позиционирования, это и попытки как-то поучаствовать в процессе. Кроме того, мы не забываем, что Дмитрий Анатольевич теперь становится куратором пока не существующей рабочей группы, которая будет связана с борьбой с редкими необычными болезнями. Так что Медведев, судя по всему, тем самым пытается встроиться в медицинскую тематику, - отметил Школьников.

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