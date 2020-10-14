"Да полно денег!" Медведев предложил помочь людям. Экономист объяснил, что не так в заявлении

Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников в комментарии для канала Царьград оценил щедрое предложение экс-президента России Дмитрия Медведева, которое тот недавно озвучил в рамках совещания комиссии по подготовке предвыборной программы "единороссов".

Замглавы Совбеза РФ, автор уже ставшей культовой фразы "Денег нет, но вы держитесь", неожиданно выступил с инициативой выдавать людям лекарства в аптеках, назначаемые врачами по рецепту, бесплатно.

Школьников заметил, что смена риторики понятна в условиях пандемии коронавируса - то, что в здравоохранение нужно вкладывать больше средств, поняли наконец почти все.

Да полно денег. Если мы посмотрим на счетах в казначействе, в фондах всевозможных, мы поймём, что денег на самом деле полно, проблем с этим нет. Вопрос только в том, что у нас в экономике в целом творится. Что касается того, что говорилось Медведевым до этого, то тут тоже понятно. Ему приходили и объясняли, мол, в рамках существующего праволиберального глобального представления, в рамках финансового капитализма никаких лишних трат на те или иные цели не должно быть. Вот он это и говорил. А сейчас ему, видимо, сказали на волне COVID, что деньги будут. Вот он и поменял позицию, - пояснил эксперт.

Он добавил, что сам Медведев не является экономистом и просто ретранслирует отчёты, которые ему приносят. Кроме того, собеседник Царьграда предположил, что данные гуманные заявления неслучайно звучат именно в рамках заседания по подготовке предвыборной программы "единороссов".