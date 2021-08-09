"Да подавитесь вы этими санкциями!": Лукашенко рассказал, что представляет собой Британия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что представляет собой Великобритания. По его словам, страна не является самостоятельной, а её политика - агрессивная и навязанная извне: "Да подавитесь вы этими санкциями!"

Такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопрос журналистки британской медиакорпорации "Би-Би-Си", которая поинтересовалась, не боится ли Минск санкций.

Кто введёт, Великобритания? Великобритания?! Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские,

- отметил президент Белоруссии.

При этом он сразу оговорился, что не имеет в виду журналистку лично, а говорит о британской политике.

Напомним, что давление Запада на Белоруссию усилилось в августе прошлого года, когда Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах и бежала в Литву. Там она объявила себя президентом и начала устраивать массовые акции протеста на родине. Западные страны сразу же встали на сторону оппозиции и одновременно начали вводить санкции против Белоруссии.