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"Да подавитесь вы этими санкциями!": Лукашенко рассказал, что представляет собой Британия

09 августа 2021, 16:45  •  65 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что представляет собой Великобритания. По его словам, страна не является самостоятельной, а её политика - агрессивная и навязанная извне: "Да подавитесь вы этими санкциями!"
Такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопрос журналистки британской медиакорпорации "Би-Би-Си", которая поинтересовалась, не боится ли Минск санкций.
Кто введёт, Великобритания? Великобритания?! Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские,
- отметил президент Белоруссии.
При этом он сразу оговорился, что не имеет в виду журналистку лично, а говорит о британской политике.
Напомним, что давление Запада на Белоруссию усилилось в августе прошлого года, когда Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах и бежала в Литву. Там она объявила себя президентом и начала устраивать массовые акции протеста на родине. Западные страны сразу же встали на сторону оппозиции и одновременно начали вводить санкции против Белоруссии.

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