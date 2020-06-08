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"Да плевать!" Михеев вскрыл тайный смысл "дикого замеса" в США
08 июня 2020, 22:00 • 109 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда резко ответил на вопрос ведущей о том, когда кончится "дикий замес в США". Эксперт заявил, что ему плевать, потому что его больше волнует происходящее в России. По мнению Михеева, нашей стране пора перестать оглядываться на Запад и приобрести самостоятельное, суверенное сознание.
В эфире Царьграда ведущая Олеся Лосева поинтересовалась у политолога Сергея Михеева, когда, по его мнению, кончится "дикий замес" в США. Эксперт ответил достаточно резко.
"Плевать мне, когда это всё остановится. Пусть они вообще там хоть всё разрушат, сожгут Белый дом, раскатают весь Нью-Йорк и обрушат статую Свободы. Мне вообще дела до этого никакого нет. Мне важно то, что происходит в нашей стране. Вот в нашей стране мы много-много лет живём этими иллюзиями о Западе", - подчеркнул Михеев.
По его словам, хватит жить "пожиранием" рекламных буклетов и всевозможных туристических проспектов, которые производят за океаном.
"Смысл того, что происходит в Америке, важен именно для нас вот в чём: на самом деле Запад совсем не такой, каким его рисуют себе условные российские обыватели. Особенно обыватель условно интеллигентный, условно мыслящий и городской. И вот эти все проблемы Запада - неэффективность той же медицинской системы, системы управления, они вылезают. Сейчас начался период кризиса, они огребают за всё то, что обычно скрывают в своей рекламной картинке", - пояснил Михеев.
Политолог подчеркнул, что России вообще неважно, кто "там у них победит", а главное то, что хватит показывать Запад друг другу в качестве примера и строить иллюзии, что с Западом можно подружиться.
"Наша главная проблема - приобрести самостоятельное, суверенное сознание. Пусть там горит всё хоть синим пламенем. Вопрос в том, что же здесь?" - резюмировал Михеев.
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