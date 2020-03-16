"Да плевать на них… чушь это всё": Путин не стал терпеть размышления на тему санкций

Президент России Владимир Путин в очередной серии спецпроекта ТАСС "20 вопросов..." говорит о санкциях против России. Он уверен, что нашей стране удалось адаптироваться. В то же время Европа несёт огромные потери до сих пор. Впрочем, и наши потери составили порядка $50 миллиардов. Другой вопросы, что меры для противодействия были приняты эффективные.

"Да плевать на них, на эти санкции", - сказал Путин.

В своём роде ограничения стран Запада сыграли положительную роль. Ведь русские "включили мозги", сказал Путин. Так, активно стала развиваться программа импортозамещения. Появились технологии для самостоятельного производства. Они были и раньше. Однако в 90-е годы были чуть ли не полностью разрушены.

"Мы воссоздали это всё. И это идёт нам, безусловно, на пользу", - сказал президент России.

Отдельно высказался Путин и о конкретных отраслях. Например, в разы выросло сельское хозяйство. "Чушь это всё", - так Путин отреагировал на попытки заявить, что сельское хозяйство - это "чёрная дыра". Если раньше Россия, по сути, страна в лидерах аграрной сферы, вынуждена была покупать зерно, то теперь у нас первое место в мире по экспорту пшеницы, напомнил Путин.