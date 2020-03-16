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"Да плевать на них… чушь это всё": Путин не стал терпеть размышления на тему санкций
16 марта 2020, 16:35 • 20 • Политика
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ТАСС, коснулся темы санкций. Он подчеркнул, что мы действительно понесли потери, но сегодня полностью оправились. Более того, санкции пошли на пользу. "Да плевать на них… чушь это всё", - подчеркнул Путин, не став терпеть упаднические настроения.
Президент России Владимир Путин в очередной серии спецпроекта ТАСС "20 вопросов..." говорит о санкциях против России. Он уверен, что нашей стране удалось адаптироваться. В то же время Европа несёт огромные потери до сих пор. Впрочем, и наши потери составили порядка $50 миллиардов. Другой вопросы, что меры для противодействия были приняты эффективные.
"Да плевать на них, на эти санкции", - сказал Путин.
В своём роде ограничения стран Запада сыграли положительную роль. Ведь русские "включили мозги", сказал Путин. Так, активно стала развиваться программа импортозамещения. Появились технологии для самостоятельного производства. Они были и раньше. Однако в 90-е годы были чуть ли не полностью разрушены.
"Мы воссоздали это всё. И это идёт нам, безусловно, на пользу", - сказал президент России.
Отдельно высказался Путин и о конкретных отраслях. Например, в разы выросло сельское хозяйство. "Чушь это всё", - так Путин отреагировал на попытки заявить, что сельское хозяйство - это "чёрная дыра". Если раньше Россия, по сути, страна в лидерах аграрной сферы, вынуждена была покупать зерно, то теперь у нас первое место в мире по экспорту пшеницы, напомнил Путин.
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