"Да они пикнуть не успеют!": прогноз аналитика о проигрыше России в военном конфликте с Японией вызвал яростную реакцию

Сценарий возможного военного конфликта между Россией и Японией разработал доктор военных наук Анатолий Зайцев. Генерал-полковник полагает, что война может начаться с молниеносного вторжения японцев на Курилы и Сахалин.

В статье для "Военно-промышленного курьера" аналитик напомнил, что Япония находится на пятом месте в мире по объемам военных расходов в пересчёте на человека и квадратный метр. По этому показателю Страну восходящего солнца превосходят только США, ОАЭ, Кувейт и Израиль.

При этом, настаивает Зайцев, Япония видит себя державой XXI века и не собирается отказываться от плана "Великая Япония до Урала". Японских детей, напоминает он, учат не истории, а мифам - например, тому, что во Второй мировой войне Япония не проиграла, а по воле императора прекратила военные действия, оставшись непобеждённой. 2624 смертникам-камикадзе установлены мемориалы, опыты над пленными и разработка бактериологического оружия объясняются защитой населения Японии. Военных преступников считают гордостью нации, освободителями Азии от колонизаторов. При этом населению внушается мысль, что ядерная война страшна, но не смертельна.

В статье приводятся данные СМИ, согласно которым только в ближайшее время Токио закупает у Вашингтона более 40 единиц истребителей пятого поколения F-35, способных нести ядерное оружие. В дальнейших планах - покупка еще 1626 истребителей. Кроме того, оснащение эсминцев ракетными системами с радиусом поражения тысяча километров, модернизация ЗРК "Патриот", создание двух эшелонов ПВО, закупка конвертоплана для высадки десанта на острова.

В начале века военный бюджет Японии рос на 0,8% в год, а уже в 2014 году увеличился в три раза. Политики обсуждают необходимость разработки ядерного оружия. А уровень милитаризации населения позволяет поставить под ружье больше 12 млн человек в самые короткие сроки.

На сегодняшний день у Японии нет реального вероятного противника, пишет генерал Зайцев, так что речь идет не об укреплении обороны, а о подготовке к экспансии. Среди объектов потенциальной агрессии он называет не только принадлежащие России Южные Курилы, но и территории Китая, США и Южной Кореи, а также земли в Антарктиде.

В публикации предлагается анализ соотношения российских и японских сил на Дальнем Востоке. И приведённые данные свидетельствуют о численном преимуществе Японии. Следовательно, делает вывод Зайцев, Япония имеет все шансы захватить российские территории. США, по его мнению, займут формально нейтральную позицию, удерживая при этом Россию от применения стратегических ядерных вооружений, Китай также может склониться к нейтралитету в обмен на территории. И на Курилах "уже на следующий день" появятся американские военные базы.

Стоит отметить, сейчас Синдзо Абэ уклоняется от прямого ответа на вопрос о размещении американских военных баз на Курильских островах в случае, если Москва решит уступить их Токио. Вопрос поднимался в ходе слушаний в парламенте Японии накануне, 29 января. Премьер-министр напомнил, что Вашингтон имеет право размещать свои военные базы по всей японской территории, но по согласованию с правительством страны. Абэ отказался говорить о том, как это обстоятельство влияет на переговоры по заключению мирного договора с Россией.

Пользователи Твиттера возмутились тем, какую оценку военный эксперт дал боеспособности Тихоокеанского флота РФ. "Бред! Военная доктрина России предполагает ядерный удар даже в случае агрессии обычным вооружением", - отмечает один из участников обсуждения. "Россия имеет более чем достаточно сил и средств, чтобы уничтожить любого агрессора", - напомнил другой. Еще один пользователь соцсети уверен, что японцы даже "пикнуть не успеют", как от их страны не останется камня на камне.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии Царьграду высказал убеждение, что Япония не начнет войну первой и выступит против России только в случае масштабного конфликта с участием НАТО. В этом случае Токио, безусловно, попытается вернуть себе Курилы и Сахалин силой, полагает он. Но надо понимать, что речь идет фактически о Третьей мировой войне.

Во-первых, напоминает Кнутов, Россия - ядерная держава. По количеству кораблей и уровню вооружений Япония, возможно, обгоняет Россию, соглашается эксперт. Но российская авиация сильнее. И не стоит забывать о тактических вооружениях, способных обеспечить мгновенное превосходство. Во-вторых, настаивает собеседник Царьграда, сухопутная армия РФ значительно превосходит японскую. Да и о преимуществе японского флота можно говорить лишь в той части, которая не касается подводных лодок. Тут уже Россия, безусловно, сильнее.

"Но еще раз хочу сказать: японцы сами воевать не будут. Они будут воевать только как союзники Соединенных Штатов Америки и только в том случае, если начнется Третья мировая война. Вот цель Японии – увеличить свои территории за счет Курил, за счет Сахалина, а может быть, еще каких-то районов, которые исконно являются российскими. Поэтому я считаю, что здесь есть некоторое преувеличение", - оценил Юрий Кнутов прогноз, представленный ранее Анатолием Зайцевым.

Мнение пользователей соцсетей по прогнозу на проигрыш России в конфликте с Японией приводит Ura.ru.