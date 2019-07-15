"Да она это заслужила": Тереза Мэй вновь показала "жирафий" танец. Напоследок

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила фестиваль Хенли. Видимо, она решила станцевать напоследок, ведь политик готовится оставить свой пост. На этот раз Мэй потанцевала под музыку Abba.

Угловатыми движениями она двигалась из стороны в сторону. Как отмечает британские СМИ, ее в этом поддерживали собравшиеся, а также муж, с которым Мэй пришла на мероприятие. Британский политик не только ритмично размахивала руками, но и умудрялась подпевать.

"Если кто-то заслуживает того, чтобы немного потанцевать, то это Тереза Мэй, — написал корреспондент SkyNews Джереми Катберт.

"Очередной жирафий танец", - отмечают пользователи в соцсети. И напомнили, что в прошлом году Мэй уже танцевала на конференции Консервативной партии. А еще - во время официального визита в Африку, летом 2018 года, где она "зажгла" со школьниками в Кейптауне.