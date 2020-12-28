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"Да не пьют они!": Норкин оправдал "исчезновение" экспертов из своего эфира

28 декабря 2020, 21:50  •  183 • Политика
Норкин объяснил "исчезновение" экспертов из студии программы "Место встречи". "Да не пьют они!" - заверил телеведущий, предположив более уважительную причину их отсутствия.
Телеведущий Андрей Норкин объяснил, куда исчезли все эксперты из студии программы "Место встречи". По его словам, отсутствие гостей связано с предновогодним настроением.
Речь идёт о выпуске передачи от 28 декабря. Эфир начался в полупустой студии. Из восьми кресел, предназначенных для экспертов, было занято только четыре. Норкин объяснил, что, несмотря на близость Нового года, "предпраздничное и каникулярное" настроение, передача не предзаписана, а выходит в прямом эфире. Кто-то из гостей предположил, что не пришедшие вовремя эксперты "где-то пьют".
Да не пьют они! Затариваются подарками. Сейчас придут,
- поспешил оправдать опаздывающих Норкин.
Впрочем, в течение часа недостающие эксперты всё-таки появились. Самым последним оказался украинский политолог Василь Вакаров. Его особенно ждали, так как главной темой передачи была именно Украина.
Заплутал в останкинских коридорах,
- прокомментировал опоздание украинца Норкин.
В итоге Вакаров всё-таки появился, но его выступление оказалось не очень удачным. Попытки привязать к теме вакцинации Донбасс и Крым завершились для него позором, сообщает "Экономика. Сегодня".

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