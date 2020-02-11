"Да нам никакой внешний враг не нужен!": Доктор Комаровский разоблачил "убийц" Украины

О ситуации, которая сложилась внутри Украины, порассуждал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью местному журналисту Дмитрию Гордону. Доктор отметил, что "Украину просто убивают. Сознательно".

Разоблачая "убийц" Незалежной, Комаровский обратил внимание на то, как украинцы ведут себя друг с другом.

"Можно сколько угодно рассказывать про внешних врагов, - заявил врач, - но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга…"

По его мнению, Незалежной внешнего врага и не требуется - всё за него сделают сами жители страны.

"Да нам никакой внешний враг не нужен! - продолжил свою мысль Комаровский. - Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем".

Но есть один любопытный момент, на который обратили внимание СМИ: сам доктор до сих пор ни разу публично не высказался против убийства мирных жителей Донбасса.

На это, в частности, обращает внимание "Русская весна". Журналисты же напомнили и о том, что в марте 2014 года после решения Совета Федерации РФ об использовании вооружённых сил за пределами страны Комаровский записал видеообращение, в котором умолял Владимира Путина "не убивать наших детей".