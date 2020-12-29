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"Да на тебе пахать надо!": Майклу Бому досталось в прямом эфире Норкина
29 декабря 2020, 20:45 • 172 • Политика
Перед Новым годом американские дипломаты стали работать в Москве дворниками. В эфире Норкина предложили выход из ситуации - выдать лопату для уборки снега Майклу Бому.
Высокопоставленным дипломатам из США в Москве приходится самим чистить снег на территории посольства, так как Россия сильно урезала им штат, пишет газета The Washington Post. В телепрограмме Андрея Норкина "Место встречи" американцам подсказали выход из ситуации.
Во время обсуждения темы уборки посольства от снега один из гостей студии предложил привлечь к работе американского журналиста Майкла Бома, который также присутствовал на передаче в качестве эксперта. Поначалу американец попытался увильнуть от уборки посольства, заявив, что Россия запрещает диппредставительству нанимать новых людей. Но ему тут же напомнили, что он может помахать лопатой на общественных началах.
- гласит название ролика с фрагментом передачи, который был опубликован на странице программы "Место встречи" в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, дипломатическое противостояние России и США началось с избрания американским президентом Дональда Трампа. Проигравшие демократы обвинили во всём "вмешательство России" и начали всячески третировать российских дипломатов. В итоге это вылилось во взаимную высылку дипломатических представителей, а также в закрытие представительств и консульств.
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