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"Да на тебе пахать надо!": Майклу Бому досталось в прямом эфире Норкина

29 декабря 2020, 20:45  •  172 • Политика
Перед Новым годом американские дипломаты стали работать в Москве дворниками. В эфире Норкина предложили выход из ситуации - выдать лопату для уборки снега Майклу Бому.
Высокопоставленным дипломатам из США в Москве приходится самим чистить снег на территории посольства, так как Россия сильно урезала им штат, пишет газета The Washington Post. В телепрограмме Андрея Норкина "Место встречи" американцам подсказали выход из ситуации.
Во время обсуждения темы уборки посольства от снега один из гостей студии предложил привлечь к работе американского журналиста Майкла Бома, который также присутствовал на передаче в качестве эксперта. Поначалу американец попытался увильнуть от уборки посольства, заявив, что Россия запрещает диппредставительству нанимать новых людей. Но ему тут же напомнили, что он может помахать лопатой на общественных началах.
"ДА НА ТЕБЕ ПАХАТЬ НАДО!" Отпустим Майкла Бома чистить снег на территории американского посольства?!
- гласит название ролика с фрагментом передачи, который был опубликован на странице программы "Место встречи" в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, дипломатическое противостояние России и США началось с избрания американским президентом Дональда Трампа. Проигравшие демократы обвинили во всём "вмешательство России" и начали всячески третировать российских дипломатов. В итоге это вылилось во взаимную высылку дипломатических представителей, а также в закрытие представительств и консульств.

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