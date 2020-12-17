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"Да! Мы - белые и пушистые!" Путин обратился к Западу через BBC
17 декабря 2020, 17:15 • 59 • Политика
Корреспондент BBC поинтересовался у Владимира Путина, действительно ли российские власти "белые и пушистые", а весь мир Москву демонизирует? Это был вопрос с подвохом, но Путин подачу принял.
Стивен из BBC спросил в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина о "новой холодной войне".
"Не считаете ли вы, что несёте долю ответственности за плачевное состояние международных отношений, от Крыма до Солсбери и покушения на Навального?"
Кроме того, Стивен добавил: неужели российские власти белые и пушистые? Путин, отвечая, привёл целую серию примеров того, как страны Запада не исполняли своих обязательств в отношении России. Это и обман, связанный с обещанием НАТО не расширять свои границы на восток, это и выход США из целого ряда соглашений, от которых зависит безопасность всего мира. Отбил Путин и подачу о Крыме и Солсбери. Тут президенту России пришлось провести короткий ликбез по теме, что и как в реальности происходило.
В завершение Путин сказал:
"По сравнению с вами - да! Так и есть. Мы - белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от советского диктата страны, которые зависели от него. Мы услышали ваши обещания и поверили в них".
Кроме того, завершая свой ответ, Путин добавил: "Вы же умные люди, почему считаете нас придурками?"
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