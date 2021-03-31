"Да мозги надо иметь": Капитан разрыдался перед камерой. В Минске разоблачили "предателей в погонах"

В Минске показали документальный фильм о "предателях в погонах", которые сливали информацию польским Telegram-каналам. Один из героев фильма, капитан Вооружённых сил Белоруссии, разрыдался перед камерой. "Да мозги надо иметь свои", - признался он.

Белорусский телеканал ОНТ выпустил двухсерийный фильм "Операция КГБ "Манкурты", в котором рассказал о силовиках, снабжавших инсайдами иностранных журналистов, блогеров и разведчиков.

Одним из них оказался подполковник КГБ Алексей Хралович, который, по версии следствия, продавал информацию в Польшу. Журналисты установили, что в Польше и Литве долгое время пытались организовать выезд своего информатора из Белоруссии, однако потом решили бросить его на произвол судьбы, сообщает БелТА.

Ещё одним фигурантом расследования стал капитан ВС Белоруссии Денис Урад. Во время дежурства в Генштабе он сфотографировал секретные документы, а после переслал их польскому Telegram-каналу. В результате против военного было возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене. На кадрах, снятых журналистами ОНТ, видно, что Урад не сдержал эмоций и разрыдался прямо перед камерой.

Да мозги надо иметь свои. Не смотреть, что там пишут все эти, а самому взвешивать всё. Сравнить, что было и как есть сейчас, - позже заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что за разжиганием белорусского майдана стоят Польша и Литва. Именно эти две страны, по его словам, координировали протесты в Минске. В Польше находятся Telegram-каналы, которые активно призывали людей выходить на улицу. А Литва укрывает у себя организатора протестов - Светлану Тихановскую. Лукашенко утверждает, что её деятельность финансируют литовские спецслужбы.