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"Да ладно?!": Диалог Макрона и Шольца о России стал подовом для шутки

17 февраля 2022, 00:25  •  124 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц побывали в Москве. Визиты они планируют обсудить. На эту тему уже активно шутят: "Да ладно?!"
В четверг, 17 февраля, состоится неформальная встреча лидеров Евросоюза. Ожидается, что во время этого мероприятия Макрон и Шольц обсудят свои визиты в Москву. Информацию об этом сообщил официальный представитель кабинета министров Франции Габриэль Атталь.
Telegram-канал "Темы. Главное (ГлавМедиа)" уже пошутил по этому поводу. Авторы предположили, каким может быть диалог немецкого канцлера и французского президента.
"— Воооооооооооот такой стол был!
— Да ладно?! А ты ПЦР, когда прилетел, сдавал?
— Нет! Я че, дурак, ещё ДНК мою своруют!
— А я тупо свой привёз.
— А чё так можно было?".
Напомним, переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Путина проходили за очень длинным столом. Позднее агентством Reuters со ссылкой на источники было дано объяснение этому: французский лидер, приехав в Москву, отказался сдавать ПЦР-тест, так как якобы опасался побоялся предоставить свою ДНК.

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