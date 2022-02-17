"Да ладно?!": Диалог Макрона и Шольца о России стал подовом для шутки

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц побывали в Москве. Визиты они планируют обсудить. На эту тему уже активно шутят: "Да ладно?!"

В четверг, 17 февраля, состоится неформальная встреча лидеров Евросоюза. Ожидается, что во время этого мероприятия Макрон и Шольц обсудят свои визиты в Москву. Информацию об этом сообщил официальный представитель кабинета министров Франции Габриэль Атталь.

Telegram-канал "Темы. Главное (ГлавМедиа)" уже пошутил по этому поводу. Авторы предположили, каким может быть диалог немецкого канцлера и французского президента.

"— Воооооооооооот такой стол был!

— Да ладно?! А ты ПЦР, когда прилетел, сдавал?

— Нет! Я че, дурак, ещё ДНК мою своруют!

— А я тупо свой привёз.

— А чё так можно было?".

Напомним, переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Путина проходили за очень длинным столом. Позднее агентством Reuters со ссылкой на источники было дано объяснение этому: французский лидер, приехав в Москву, отказался сдавать ПЦР-тест, так как якобы опасался побоялся предоставить свою ДНК.