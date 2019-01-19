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"Да ладно?! Неужели буксуют?": Соцсети высмеяли разговор главы МИД Германии с Климкиным
19 января 2019, 00:09 • 31 • Политика
На встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он и его ведомство "не сильно удовлетворены сейчас продвижением минского процесса". Некоторым пользователям соцсетей это заявление показалось чрезвычайным занижением действительно катастрофической ситуации с "Минском-2". "Да ладно?! Неужели минские соглашения буксуют?" - сыронизировала одна из них.
Напомним, что "Минск-2", известный также как Второе минское соглашение, Комплекс мер по выполнению минских соглашений или просто как минские соглашения, - многосторонняя договорённость, достигнутая на саммите 11-12 февраля в столице Белоруссии. Она была достигнута при участии так называемой нормандской группы - Украины, России, Германии и Франции.
Данный комплекс мер предполагает постепенную программу нормализации отношений Донбасса и Украины. Несмотря на то что созданная для их воплощения в жизнь трёхсторонняя контактная группа продолжает работать в Минске, в настоящее время по вине украинской стороны соглашения фактически превратились в фикцию.
Переговоры министров Павла Климкина и Хайко Мааса прошли в Киеве 18 января. Ситуация в Донбассе была одной из основных тем двухсторонней повестки.
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